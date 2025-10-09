Σκωτία-Ελλάδα: Κρίσιμη έξοδος στη Γλασκώβη – Νίκη και για τον Μπάλντοκ - Real.gr

Στις 23 Μαρτίου στη Γλασκώβη η Εθνική Ελλάδας έκανε “πάρτι”, νίκησε 3-0 τη Σκωτία και ανέβηκε στην Α’ Κατηγορία του Nations League.

Λίγους μήνες μετά, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρίσκεται ξανά στο ίδιο μέρος, με τον ίδιο στόχο. Το “διπλό” που θα της επιτρέψει να βάλει θεμέλια για πρόκριση στο Μουντιάλ.

Μετά τη νίκη επί της Λευκορωσίας και την ήττα από τη Δανία, η ελληνική ομάδα έχει τρεις βαθμούς, πίσω από Δανούς και Σκωτσέζους που έχουν από τέσσερις.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν υπολογίζει στον τραυματία Δημήτρη Πέλκα, ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται κανονικά στην αποστολή, έχοντας ταλαιπωρηθεί από ίωση τις προηγούμενες μέρες.

Όπως τόνισε και ο Βαγγέλης Παυλίδης, οι διεθνείς θα αγωνιστούν και για τον Τζορτζ Μπάλντοκ, καθώς σήμερα, 9/10, συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατό του.

Πιθανή ενδεκάδα: Τζολάκης (Βλαχοδήμος) – Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Γιαννούλης (Τσιμίκας) – Κουρμπέλης, Ζαφείρης – Μασούρας, Κωνσταντέλιας (Μπακασέτας), Τζόλης – Παυλίδης

Η Σκωτία ήρθε ισόπαλη (0-0) στην έδρα της Δανίας στην πρεμιέρα, ενώ τη 2η αγωνιστική των προκριματικών πέρασε με 2-0 από τη Λευκορωσία, με το γκολ του Άνταμς (43’) και το αυτογκόλ του Βολκόφ (65’).

Χίαμ και Τζόνστον είναι εκτός, ενώ ο Γκόρντον κλήθηκε, αν και επέστρεψε πρόσφατα από τραυματισμό ο 42χρονος γκολκίπερ και ενώ δεν έχει παίξει τη φετινή σεζόν με τη Χαρτς.

Εκτός είναι ο Σάκλαντ, παρότι μετράει επτά γκολ με τη Χαρτς στο πρωτάθλημα.

Πιθανή ενδεκάδα: Γκαν – Ράλστον, Σούταρ, ΜακΚένα, Ρόμπερτσον – Γκίλμουρ, ΜακΓκιν, Φέργκιουσον – ΜακΤόμινεϊ, Ντόακ, Άνταμς

Την αναμέτρηση Σκωτία-Ελλάδα θα διευθύνει ο Νορβηγός Έσπεν Έσκας, με VARίστα τον Ολλανδό Πολ Φαν Μπέκελ.

Το σημερινό πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ευρωπαϊκή ζώνη:

3ος όμιλος

Λευκορωσία-Δανία (21:45)

Σκωτία-Ελλάδα (21:45)

7ος όμιλος

Φινλανδία-Λιθουανία (19:00)

Μάλτα-Ολλανδία (21:45)

8ος όμιλος

Κύπρος-Βοσνία/Ερζεγοβίνη (21:45)

Αυστρία-Σαν Μαρίνο (21:45)

12ος όμιλος

Τσεχία-Κροατία (21:45)

Νησιά Φερόε-Μαυροβούνιο (21:45)

