Quantcast
Σκωτία: Πλήγμα με τραυματισμούς ενόψει Ελλάδας - Real.gr
real player

Σκωτία: Πλήγμα με τραυματισμούς ενόψει Ελλάδας

20:15, 10/11/2025
Σκωτία: Πλήγμα με τραυματισμούς ενόψει Ελλάδας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πλήγμα στη Σκωτία με τους τραυματισμούς των Γκίλμουρ, Μίλερ και ΜακΚρόρι, ενόψει της αναμέτρησης με την Ελλάδα (15/11) για την προκριματική φάση του Μουντιάλ 2026.

Ενώ ο μέσος τη Νάπολι, Μπίλι Γκίλμουρ παραμένει στην αποστολή, προκειμένου να εξεταστούν οι πιθανότητες να αγωνιστεί ενάντια στην Δανία τρεις ημέρες αργότερα στην Κοπεγχάγη, ο μέσος της Ουντινέζε, Λένον Μίλερ, και ο αμυντικός της Μπρίστολ Σίτι, Ρος ΜακΚρόρι, αποκλείστηκαν
Δύο μέσοι έχουν προστεθεί στην αποστολή του Στιβ Κλαρκ, ο Κόνορ Μπάρον της Ρέιντζερς και ο έΆντι Ίρβινγκ της Γουέστ Χαμ, όπως αναφΈρει το BBC.

«Ο Μπίλι Γκίλμουρ δεν θα ταξιδέψει στο προπονητικό καμπ στην Τουρκία λόγω τραυματισμού, επομένως δεν θα αγωνιστεί στον αγώνα εναντίον της Ελλάδας», ανέφερε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σκωτίας
Ο Μίλερ έλειπε από την ομάδα της Ουντινέζε, καθώς ηττήθηκε με 2-0 από τη Ρόμα, ενώ ο ΜακΚρόρι αποχώρησε μετά το 57ο λεπτό της ισοπαλίας της Μπρίστολ Σίτι με 1-1 εναντίον της Γουότφορντ.
Ο ΜακΚρόρι είχε κληθεί από τον προπονητή της Σκωτίας Κλαρκ για να αναλάβει τη θέση του δεξιού μπακ, μαζί με τον Άαρον Χίκι της Μπρέντφορντ, ο οποίος μόλις είχε επιστρέψει από τον τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια του τελευταίου διεθνούς παραθύρου, ενώ οι Μαξ Τζόνστον της Ντέρμπι και Νέιθαν Πάτερσον της Έβερτον είναι πλέον εκτός δράσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Η συμμορία των ρασοφόρων, η χλιδάτη ζωή και... τα συνθηματικά

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Η συμμορία των ρασοφόρων, η χλιδάτη ζωή και... τα συνθηματικά

22:03 10/11
Ποια καλλυντικά θα βρούμε στην τσάντα ενός πασίγνωστου it-girl; – Κάντε τη λίστα σας γιατί αυτά σίγουρα θα τα λατρέψετε

Ποια καλλυντικά θα βρούμε στην τσάντα ενός πασίγνωστου it-girl; – Κάντε τη λίστα σας γιατί αυτά σίγουρα θα τα λατρέψετε

22:00 10/11
Αεροπλάνο που μετέφερε βοήθεια για τους τυφώνες στην Τζαμάικα συνετρίβη σε γειτονιά της Φλόριντα - ΒΙΝΤΕΟ

Αεροπλάνο που μετέφερε βοήθεια για τους τυφώνες στην Τζαμάικα συνετρίβη σε γειτονιά της Φλόριντα - ΒΙΝΤΕΟ

21:54 10/11
Λίβανος: Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Χεζμπολάχ - Δηλώνει ότι έχει σκοτώσει 15 μέλη της από τις αρχές Νοεμβρίου

Λίβανος: Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Χεζμπολάχ - Δηλώνει ότι έχει σκοτώσει 15 μέλη της από τις αρχές Νοεμβρίου

21:45 10/11
Βοιωτία: Νέα στοιχεία για το έγκλημα στα Σκούρτα - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Βοιωτία: Νέα στοιχεία για το έγκλημα στα Σκούρτα - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

21:38 10/11
Επίσημο, η Αταλάντα απέλυσε τον Γιούριτς, αναμένεται να ανακοινώσει τον Παλαντίνο

Επίσημο, η Αταλάντα απέλυσε τον Γιούριτς, αναμένεται να ανακοινώσει τον Παλαντίνο

21:30 10/11
Μητσοτάκης: Ο Daniel θα στοιχίσει πάνω από 3 δισ. ευρώ - Προχωρούν τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία

Μητσοτάκης: Ο Daniel θα στοιχίσει πάνω από 3 δισ. ευρώ - Προχωρούν τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία

21:17 10/11
Τραμπ: θα παρακρατήσει τους μισθούς από ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν πηγαίνουν στη δουλειά τους εν μέσω shutdown

Τραμπ: θα παρακρατήσει τους μισθούς από ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας που δεν πηγαίνουν στη δουλειά τους εν μέσω shutdown

21:15 10/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved