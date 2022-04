Skysports: Λιούις Χάμιλτον και Σερένα Γουίλιαμς βάζουν χρήματα για την αγορά της Τσέλσι

Ο 74χρονος Άγγλος επιχειρηματίας σερ Μάρτιν Μπρόουτον είναι στη λίστα με τους υποψήφιους αγοραστές της Τσέλσι και εδώ και καιρό έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις με άλλους επιχειρηματίες και όχι προκειμένου να τον υποστηρίξουν στην πρότασή του για την αγορά των «μπλε», με τις ευλογίες της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Μπρόουτον, πρώην πρόεδρος της British Airways και της Λίβερπουλ, είναι δηλωμένος οπαδός της Τσέλσι, και κατάφερε να γλιτώσει τους «κόκκινους» από τη χρεοκοπία το 2010, σε μια δικαστική διαμάχη, ενώ συνέδραμε στη μεταβίβαση της Λίβερπουλ, στους τρέχοντες ιδιοκτήτες.

BREAKING | Sir Lewis Hamilton and Serena Williams are committing millions of pounds to one of the bids vying to become the new owners of Chelsea Football Club ?pic.twitter.com/CXqs0kEdBw