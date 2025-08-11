Σλοτ: Δεχόμαστε πολλά γκολ και χρειαζόμαστε μια μικρή προσαρμογή αμυντικά - Real.gr

Η Λίβερπουλ έχει δεχθεί πάρα πολλά γκολ στην προετοιμασία και χρειάζεται να προσαρμοστεί αμυντικά όταν ξεκινήσει την υπεράσπιση του τίτλου της στην Premier League, δήλωσε την Κυριακή (10/8) ο προπονητής Άρνε Σλοτ, μετά την ήττα της ομάδας του στο Community Shield από την Κρίσταλ Πάλας στη διαδικασία των πέναλτι.

Οι «reds» ξόδεψαν πολλά χρήματα αυτό το καλοκαίρι, αποκτώντας τον δημιουργικό μέσο Φλοριάν Βιρτς, τον επιθετικό Ούγκο Εκιτίκε και τους επιθετικογενείς μπακ Γερεμί Φριμπόνγκ και Μίλος Κέρκεζ, αν και αρκετοί βασικοί παίκτες αποχώρησαν.

Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην πρώτη σεζόν του Σλοτ, με μοναδική προσθήκη τον Φεντερίκο Κιέζα στο ρόστερ που είχε αφήσει ο πρώην προπονητής Γιούργκεν Κλοπ, οι προσδοκίες των φιλάθλων της Λίβερπουλ για τη νέα σεζόν ενισχύθηκαν από αυτήν την ασυνήθιστη μεταγραφική δαπάνη.

Η ανανεωμένη ομάδα ξεκίνησε δυνατά, σκοράροντας 20 γκολ σε έξι φιλικά προετοιμασίας και δείχνοντας κατά διαστήματα καλή εικόνα απέναντι στην Πάλας, με τον Σλοτ να τονίζει πως η ομάδα του «…μπορεί να δημιουργεί περισσότερα και αισθάνεται πιο άνετα με την μπάλα».

Ωστόσο, μετά από άλλα δύο γκολ σε βάρος της απ’ την Κρίσταλ Πάλας -έχοντας δεχθεί συνολικά οκτώ στα τέσσερα προηγούμενα φιλικά- ο Σλοτ εξέφρασε ανησυχία ότι η βελτίωση στην επίθεση μπορεί να έχει έρθει με κάποιο τίμημα.

«Την περασμένη σεζόν είχαμε μεγάλη κατοχή μπάλας, αλλά αυτό δεν οδηγούσε πάντα σε υποσχόμενες καταστάσεις», είπε μετά την ήττα με 3-2 στα πέναλτι (2-2 κανονική διάρκεια) από την Πάλας.

«Τώρα είμαστε καλύτεροι στη δημιουργία και στο να φτάνουμε σε υποσχόμενες καταστάσεις σε σχέση, κατά την άποψή μου, με όλη την περσινή σεζόν.

Αλλά ισχύει και το αντίθετο… Και αυτό που μας έκανε πραγματικά δυνατούς πέρυσι ήταν πως στις περισσότερες περιπτώσεις κερδίζαμε με διαφορά ενός γκολ, κάτι που είχε να κάνει κυρίως με το ότι κρατούσαμε το μηδέν ή, το πολύ, δεχόμασταν ένα γκολ.

Ίσως χρειάζεται αυτή τη στιγμή μια μικρή προσαρμογή αμυντικά, γιατί δεν δεχόμαστε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεχόμαστε γκολ».

Ο Σλοτ πάντως εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Λίβερπουλ μπορεί να εντάξει ομαλά τους νέους της παίκτες, σημειώνοντας ότι «μερικές φορές χρειάζεται χρόνος είτε για να προσαρμοστείς επιθετικά είτε για να προσαρμοστείς αμυντικά». Η Λίβερπουλ ξεκινά τις υποχρεώσεις της στην Premier League απέναντι στη Μπόρνμουθ, στο «Άνφιλντ», την Παρασκευή (15/8).