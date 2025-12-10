Σλοτ για Σαλάχ: Ολοι κάνουν λάθη στη ζωή - Real.gr

Ο Αρνε Σλοτ σκληραίνει τη στάση του απέναντι στον Μοχάμεντ Σαλάχ, ενισχυμένος από τη μεγάλη νίκη της Λίβερπουλ χθες στο Μιλάνο κόντρα στην Ιντερ (1-0), για το Champions League.

Ο Αιγύπτιος σταρ έμεινε εκτός αποστολής για το ματς αυτό, για την 6η αγωνιστική της League Phase, μετά τη δημόσια τοποθέτηση του κατά της διοίκησης και του Ολλανδού τεχνικού.

Ο Σλοτ ζήτησε ουσιαστικά από τον 33χρονο εξτρέμ ν’ ανακαλέσει και ν’ απολογηθεί για τα όσα δήλωσε μετά το ματς στο «Ελαν Ρόουντ» κόντρα στη Λιντς, για να επιστρέψει στην ομάδα:

«Ηταν ήδη πολύ δύσκολο για τους παίκτες να διαχειριστούν το γκολ που δεχθήκαμε στο τελευταίο λεπτό απέναντι στη Λιντς. Οι τελευταίες ημέρες ήταν συναισθηματικά φορτισμένες για όλους. Ολοι κάνουν λάθη στη ζωή. Το ερώτημα είναι ποιος πρέπει να αναγνωρίσει πρώτος το λάθος. Ο παίκτης ή ο προπονητής; Δεν γίνεται να έχουν κάνει λάθος και οι δύο.»