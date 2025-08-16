Σλοτ: «Στο 2-2... θα ήθελα πολύ να έβαζα τον Ζότα» - Real.gr

H Λίβερπουλ ξεκίνησε χθες (15/8) με νίκη (4-2) απέναντι στην Μπόρνμουθ την υπεράσπιση του τίτλου της, στην αυλαία» της νέας σεζόν (2025/26) στην Premier League.

Σημείο αναφοράς ο 28χρονος Ντιόγκο Ζότα, διεθνής Πορτογάλος επιθετικός της Λίβερπουλ, ο οποίος μαζί με τον 25χρονο αδελφό του, Αντρέ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Πεναφιέλ, σκοτώθηκαν σε τροχαίο, γύρω στη 2:30 (ώρα Ελλάδας) στις 3 Ιουλίου, στην Ισπανία, στην επαρχία Ζαμόρα. Το δυστύχημα σημειώθηκε στο 65ο χιλιόμετρο της αυτοκινητόδρομου A-52, κοντά στον δήμο Παλάσιος ντε Σανάμπρια.

Το όχημα που επέβαιναν οι δύο τους, μετά από σκάσιμο του λάστιχου, όπως αναφέρουν ΜΜΕ, βγήκε από τον δρόμο, και προκλήθηκε πυρκαγιά. Σύμφωνα με μάρτυρες που κάλεσαν το 112, το αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες, οι οποίες επεκτάθηκαν και στη γύρω βλάστηση.

Από τις δηλώσεις του Αρνέ Σλοτ δεν μπορούσε να λείψει ο Πορτογάλος. Έτσι όταν τον ρώτησαν, «τι σκεφτήκατε όταν η Μπόρνμουθ ισοφάρισε με 2-2» εκείνος απάντησε:

«Κανονικά, όταν το σκορ είναι 2-2, όλοι ξέρουν ποιον παίκτη ψάχνω εκείνη τη στιγμή. Θα ήθελα πολύ να βάλω τον Ντιόγκο Ζότα, αλλά δεν μπορούσα για τρομερούς λόγους. Αλλά απόψε οι οπαδοί και οι παίκτες έκαναν αυτό που έχει κάνει για εμάς τόσες πολλές φορές στο παρελθόν», τόνισε.

Για το παιχνίδι είπε:

«Ήταν ένα υπέροχο παιχνίδι. Αυτό κάνει το ποδόσφαιρο τόσο φανταστικό. Και τα τρία εμπλεκόμενα μέρη ήθελαν ένα καλό παιχνίδι: εμείς, η Μπόρνμουθ και ο διαιτητής. Υψηλός ρυθμός, χωρίς διακοπές ή χαμένο χρόνο. Συγχαρητήρια σε αυτούς. έχαναν με 2-0 και συνέχισαν να παλεύουν, όπως και εμείς όταν επέστρεψαν. Η Μπόρνμουθ αντιμετώπισε μια ομάδα που δεν τα παράτησε ποτέ. Χάσαμε πολλούς παίκτες το καλοκαίρι, αλλά δεν χάσαμε τη νοοτροπία μας».

Σχετικά με τις ρατσιστικές προσβολές εναντίον του Άντονι Σεμένιο τόνισε: «Ο σύλλογος έκανε μια σαφή δήλωση. Δεν θέλουμε αυτό στο ποδόσφαιρο, δεν θέλουμε να συμβαίνει αυτό στα γήπεδα, ειδικά στο Άνφιλντ. Πρέπει να μιλάμε γι’ αυτό για πολύ καιρό, επειδή δεν το θέλουμε αυτό στο Άνφιλντ. Χάνει λίγο από τη λάμψη, επειδή οι οπαδοί μας ήταν απίστευτοι, ειδικά με τους φόρους τιμής στον Ντιόγκο».