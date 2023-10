Σοβαρά επεισόδια μεταξύ οπαδών Μαρσέιγ και Μπράιτον - Έκρυθμη η κατάσταση στη Φλωρεντία - ΒΙΝΤΕΟ

Οι Άγγλοι, μετά την εντός ήττα από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα, θέλουν οπωσδήποτε θετικό αποτέλεσμα απόψε (19:45) στη Γαλλία και στην προσπάθειά τους κόντρα στη Μαρσέιγ θα έχουν σημαντική υποστήριξη από τον κόσμο τους. Σύμφωνα με την «Equipe», στο «Βελοντρόμ» αναμένονται τουλάχιστον 3.000 οπαδοί των «γλάρων», κάτι που έχει φέρει ανησυχία στις τάξεις της αστυνομίας και υπάρχει επιφυλακή για την αποφυγή επεισοδίων.

Ήδη, πάντως, από το βράδυ της Τετάρτης (05/10) ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ των οπαδών σε κεντρικό σημείο της πόλης. Οπαδοί της Μαρσέιγ και της Μπράιτον ήρθαν αντιμέτωποι σώμα με σώμα, με την αστυνομία ανήμπορη να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Για την ώρα δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για τραυματίες, παρά μόνο για υλικές ζημιές στα καταστήματα της γύρω περιοχής.

04/10/2023 Europe League. Street fight. Marseille???? vs Brighton??????????????. Marseille run pic.twitter.com/HAes2GpdBF

Εξάλλου, μεγάλος κίνδυνος υπήρξε και στη Φλωρεντία ενόψει του Φιορεντίνα-Φερεντσβάρος για τη 2η αγωνιστική του Conference League (05/10, 22:00), με τους οπαδούς των φιλοξενούμενων να περιφέρονται στην πόλη... ψάχνοντας εκείνους της ιταλικής ομάδας.

04.10.2023, Before tomorrow match Fiorentina???? - Ferencvaros????, Ferencvaros looking for Fiorentina https://t.co/Fjy3xrlEmQpic.twitter.com/4e2Q1gXkc4