Σοφία Σακοράφα (Πρόεδρος ΣΕΓΑΣ) στον realfm 97,8: «Φοβερό συναίσθημα όταν τερματίζεις στο Παναθηναϊκό Στάδιο!» - Real.gr

«Είμαι ενθουσιασμένη από το κλίμα που υπάρχει. Το αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό» δήλωσε στον realfm 97,8 η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ Σοφία Σακοράφα, για τον αγώνα των 5 χιλιομέτρων και τις παράπλευρες δράσεις που έγιναν το Σάββατο και εντάσσονται στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας.

«Φέτος, έχουμε 76 χιλιάδες δρομείς στον Μαραθώνιο, στους αγώνες 5χλμ και 10χλμ, τεράστιο νούμερο, δείχνει ότι ο κόσμος έχει καταλάβει την ομορφία που έχει η άσκηση, η κίνηση» τόνισε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας στην εκπομπή Real sports και στον Δημήτρη Σταυρακάκη, προσθέτοντας: «κάθε χρόνο έχουμε αύξηση στον αριθμό των συμμετοχών, σε Μαραθώνιο και στους επιμέρους αγώνες. Είναι φοβερό το συναίσθημα που διακατέχει όσους μετέχουν σε αυτό το διήμερο, ειδικά την στιγμή που τερματίζουν στο Παναθηναϊκό Στάδιο, είναι σαν να ανοίγει τα χέρια για να αγκαλιάσει τους δρομείς που μπαίνουν μέσα».

Η Σοφία Σακοράφα, στάθηκε και στα οικονομικά οφέλη που έχει για την Αττική και τις γύρω περιοχές, ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος. «Ειδικά από το εξωτερικό, έρχονται δρομείς μαζί με φίλους και συγγενείς τους, που μένουν στην Αθήνα για 4-5 ημέρες. Είναι τεράστιο το νούμερο που συμβάλει οικονομικά στην Αττική ο συγκεκριμένος αγώνας!», τόνισε.

Στάθηκε όμως και στον τεράστιο αγώνα που δίνει ο ΣΕΓΑΣ για την βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων, ειδικά στην Αττική, λέγοντας: «Πριν από λίγες εβδομάδες παραδόθηκε από το Υπουργείο Αθλητισμού, ανακαινισμένο το κεντρικό βοηθητικό Κ1 του ΟΑΚΑ, βελτιώθηκε και το κλειστό προπονητήριο που υπάρχει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Όμως η έλλειψη και άλλων σταδίων στην Αττική είναι εμφανής και πρέπει με τους φορείς, Υπουργείο Αθλητισμού, Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι, να έχουμε συνεργασία ώστε να λυθούν τα προβλήματα, που είναι πολλά!».

