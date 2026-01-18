Σοκ: Έπεσαν κομμάτια από το ταβάνι σε αθλήτρια στο Άρης – ΑΟ Θήρας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ένα σοκαριστικό συμβάν έλαβε χώρα στη διάρκεια του αγώνα μεταξύ Άρη και ΑΟ Θήρας για τη 14η αγωνιστική της Volley League γυναικών, όταν τμήμα της οροφής αποκολλήθηκε από το γυμναστήριο της Μίκρας, τα οποία λίγο έλειψε να τραυματίσουν την Άμποτ Σιμόν

Στη διάρκεια του πρώτου σετ κι ενώ το σκορ ήταν 23 -20 για τις γηπεδούχους, η Αμπότ Σιμόν υποδέχτηκε την μπάλα έπειτα στο σερβίς της αντίπαλης ομάδας, με την μπάλα να παίρνει ύψος και να ακουμπάει την οροφή του γηπέδου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αρχίσουν να πέφτουν από το ταβάνι τμήματα από σοβά.

Για καλή της τύχη προσγειώθηκαν πολύ κοντά αλλά όχι στο κεφάλι της παίκτριας, η οποία όταν σηκώθηκε από το έδαφος δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί.

Βλέποντας το συμβάν να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια τους, η διαιτήτρια και ο προπονητής της ΑΟ Θήρας, Μανώλης Σκουλικάρης έσπευσαν να δουν εάν η 30χρονη ακραία ήταν εντάξει. Το ματς διεκόπη προσωρινά με τις αθλήτριες να απομακρύνουν από το παρκέ και τα υπόλοιπα κομμάτια από τον σοβά.

Ο ΑΟ Θήρας κατάφερε τελικά να φύγει με το τρίποντο (3-1 σετ) από τη Μίκρα και να παραμείνει σε τροχιά τετράδας.

Δείτε το σοκαριστικό περιστατικό στο 30:00: