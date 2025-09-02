Σοκ για τη Λιθουανία: Ρήξη χιαστού και μηνίσκου ο Γιοκουμπάιτις - Real.gr

Το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε για τη Λιθουανία, καθώς ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις υπέστη σοβαρό τραυματισμό στην αναμέτρηση με τη Φινλανδία.

Ο 24χρονος γκαρντ της Μπάγερν Μονάχου διαγνώστηκε με ρήξη χιαστού και μηνίσκου στο αριστερό γόνατο, γεγονός που τον θέτει νοκ άουτ τόσο για το υπόλοιπο Ευρωμπάσκετ όσο και για το μεγαλύτερο μέρος της ερχόμενης σεζόν.

Ο εκτιμώμενος χρόνος απουσίας του φτάνει τους 8-9 μήνες, με τον Γιοκουμπάιτις να αφήνει εξαιρετικά δείγματα στο τουρνουά μέχρι τον τραυματισμό του: 17,3 πόντοι (55,6% στα τρίποντα), 2,5 ριμπάουντ, 8,5 ασίστ και 18 βαθμοί στο σύστημα αξιολόγησης σε 24 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Η απώλειά του αποτελεί βαρύ πλήγμα για τους Λιθουανούς, που ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με την Ελλάδα στα προημιτελικά, καθώς η ομάδα δεν έχει δικαίωμα αντικατάστασης και θα συνεχίσει το Ευρωμπάσκετ με έντεκα παίκτες.