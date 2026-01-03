Quantcast
Σοκ με Ντέσερς στον Παναθηναϊκό - Εκτός δράσης για δύο με τρεις μήνες - Real.gr
Σοκ με Ντέσερς στον Παναθηναϊκό – Εκτός δράσης για δύο με τρεις μήνες

14:30, 03/01/2026
Ο Σίριλ Ντέσερς υπέστη ρήξη τένοντα στον ορθό μηριαίο του δεξιού ποδιού και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου 2,5 μήνες.

Ο Νιγηριανός επιθετικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα και επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα του προβλήματος. Η απουσία του δημιουργεί σημαντικό «πονοκέφαλο» στον Ράφα Μπενίτεθ, δεδομένου ότι ο Ντέσερς θεωρείται βασικός επιθετικός της ομάδας.

Όσον αφορά την υπόλοιπη ομάδα, οι Κυριακόπουλος και Κοντούρης συνέχισαν ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Πάντοβιτς ακολούθησε θεραπεία και ατομικό. Οι υπόλοιποι παίκτες προπονήθηκαν κανονικά, επικεντρώνοντας κυρίως στην κυκλοφορία της μπάλας και σε παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Η επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ για την προπόνηση του Σαββάτου στο «Γ. Καλαφάτης» ανέφερε:

«Με πρωινό πρόγραμμα, οι “πράσινοι” συνέχισαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Κυριακής (11/01) με τον Πανσερραϊκό. Οι παίκτες ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Ο Πάντοβιτς έκανε θεραπεία και ατομικό, ο Κοντούρης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και ο Κυριακόπουλος συνέχισε το δικό του πρόγραμμα. Ο Ντέσερς επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τον τραυματισμό του με την Εθνική του ομάδα και θα ακολουθήσει θεραπευτική αγωγή, με την κατάστασή του να επανακτιμάται το επόμενο διάστημα».

