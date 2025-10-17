Quantcast
Σοκ με Παπαγιάννη στην Εφές - Τραυματίστηκε και αποχώρησε με κλάματα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Σοκ με Παπαγιάννη στην Εφές – Τραυματίστηκε και αποχώρησε με κλάματα – ΒΙΝΤΕΟ

21:39, 17/10/2025
Σοκ με Παπαγιάννη στην Εφές – Τραυματίστηκε και αποχώρησε με κλάματα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γιώργος Παπαγιάννης τραυματίστηκε στη δεύτερη περίοδο του αγώνα της Εφές με τον Παναθηναϊκό και αποχώρησε με φορείο και κλαίγοντας.

Ο Έλληνας σέντερ, περίπου στα μισά της δεύτερης περιόδου, σηκώθηκε να καρφώσει όμως προσγειώθηκε ανώμαλα στο έδαφος και χτύπησε σοβαρά στο γόνατο. Το ότι ο τραυματισμός του ήταν σοβαρός αποδεικνύεται από το γεγονός πως ο Παπαγιάννης ήταν για αρκετή ώρα κάτω στο έδαφος με σχεδόν όλους τους παίκτες και των δύο ομάδων να είναι μαζεμένοι ιδιαίτερα ανήσυχοι γύρω του.

Ο Παπαγιάννης αποχώρησε με καροτσάκι από το γήπεδο και με κλάματα δείχνοντας πως, δυστυχώς, έχει υποστεί σοβαρή ζημιά και το έχει καταλάβει, με την αντίδρασή του να είναι ιδιαίτερα στενάχωρη για όσους αγαπούν τον αθλητισμό και το μπάσκετ.

 

 

Δείτε βίντεο από τον τραυματισμό του

 


 

 

Πηγή: Filathlos.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved