Σοκ με Παπαγιάννη στην Εφές - Τραυματίστηκε και αποχώρησε με κλάματα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Γιώργος Παπαγιάννης τραυματίστηκε στη δεύτερη περίοδο του αγώνα της Εφές με τον Παναθηναϊκό και αποχώρησε με φορείο και κλαίγοντας.

Ο Έλληνας σέντερ, περίπου στα μισά της δεύτερης περιόδου, σηκώθηκε να καρφώσει όμως προσγειώθηκε ανώμαλα στο έδαφος και χτύπησε σοβαρά στο γόνατο. Το ότι ο τραυματισμός του ήταν σοβαρός αποδεικνύεται από το γεγονός πως ο Παπαγιάννης ήταν για αρκετή ώρα κάτω στο έδαφος με σχεδόν όλους τους παίκτες και των δύο ομάδων να είναι μαζεμένοι ιδιαίτερα ανήσυχοι γύρω του.

Ο Παπαγιάννης αποχώρησε με καροτσάκι από το γήπεδο και με κλάματα δείχνοντας πως, δυστυχώς, έχει υποστεί σοβαρή ζημιά και το έχει καταλάβει, με την αντίδρασή του να είναι ιδιαίτερα στενάχωρη για όσους αγαπούν τον αθλητισμό και το μπάσκετ.

Çok talihsiz. Önce Ercan, şimdi Papagiannis 😕 pic.twitter.com/8t0H12m2DJ — Okan Barlan (@okibarlan) October 17, 2025

Δείτε βίντεο από τον τραυματισμό του

Georgios Papagiannis’in sakatlık yaşadığı pozisyon 😞 pic.twitter.com/D37wZRK6O5 — Euroleague Time (@euroleague_time) October 17, 2025





Πηγή: Filathlos.gr