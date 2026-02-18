Σοκ στην Φενέρ με Νικολό Μέλι - Real.gr

Σημαντικό πλήγμα για τη Φενέρ, καθώς θα στερηθεί για έξι έως οκτώ εβδομάδες τον Νικολό Μέλι, τον κορυφαίο της ριμπάουντερ στη φετινή Euroleague.

Ο Νικολό Μέλι έχει υποστεί κάταγμα σε οστό στο πόδι και θα πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, όπως αποκάλυψε στο «Χ» ο Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου.

Η επιστροφή ενός εκ των πρωταγωνιστών της Φενέρ στην κατάκτηση του τίτλου της Euroleague την περσινή σεζόν πριν από το τέλος της κανονικής περιόδου παραμένει αβέβαιη. Στην καλύτερη περίπτωση, ο Μέλι θα μπορούσε να είναι διαθέσιμος για την 35η αγωνιστική, απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου.

Δεδομένη θεωρείται η απουσία του από τον εξ αναβολής αγώνα της 14ης αγωνιστικής, ανάμεσα στον Ολυμπιακός και τη Euroleague, στο ΣΕΦ, στις 17 Μαρτίου (21:15).

Πηγή: filathlos.gr