Σοκ στην Παρτιζάν: Θετικός σε ντόπινγκ κοντρόλ ο Οσετκόφσκι - Real.gr

Σοκ στην Παρτιζάν, καθώς ο Ντίλαν Οσετκόφσκι βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία!

Όπως γνωστοποίησε χαρακτηριστικά η ομάδα, ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής θα μείνει εκτός παρκέ μέχρι νεωτέρας, καθώς η υπηρεσία αντιντόπινγκ τον τιμώρησε με ποινή αποκλεισμού.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει η ενημέρωση της Παρτιζάν:

«Η υπηρεσία αντιντόπινγκ διαβίβασε την απόφαση αυτή στη FIBA, η οποία στη συνέχεια ενημέρωσε τη διοίκηση όλων των διοργανώσεων».

Πρόκειται για μια εξέλιξη που αφήνει έκπληκτους τους ανθρώπους της σερβικής ομάδας, καθώς αναφέρεται πως από τον τελευταίο έλεγχο ο παίκτης ήταν «καθαρός».

Οι «ασπρόμαυροι» πάντως αναφέρουν πως κανείς αρμόδιος μέσα από την ομάδα δεν ήταν ενήμερος για τη διαδικασία και τονίζεται πως ο χειρισμός της υπηρεσίας που τιμώρησε τον Οσετκόφσκι ήταν λανθασμένος.

Πηγή: filathlos.gr