Σοκ στην Τσέλσι: Ρήξη χιαστού ο Λέβι Κόλγουιλ - Real.gr

Η Τσέλσι ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης (7/8) ότι ο Λέβι Κόλγουιλ υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ACL) κατά τη διάρκεια της προπόνησης, με αποτέλεσμα ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός να αναμένεται να χάσει το μεγαλύτερο μέρος της νέας σεζόν.

Ο Άγγλος διεθνής υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση και, σύμφωνα με την Τσέλσι, θα χρειαστούν περίπου έξι έως εννέα μήνες για την επιστροφή του στη δράση.

«Ο 22χρονος είχε επιστρέψει στο Κόμπαμ για την προετοιμασία στις αρχές της εβδομάδας, πριν δυστυχώς τραυματιστεί στην προπόνηση. Οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι η χειρουργική επέμβαση ήταν η ενδεδειγμένη λύση. Ο Λέβι θα ξεκινήσει τώρα την αποθεραπεία του και θα έχει την υποστήριξη του ιατρικού επιτελείου του συλλόγου στο Κόμπαμ», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο Κόλγουιλ κατέγραψε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις την περασμένη σεζόν, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων τον Ιούλιο. Η Τσέλσι, που τερμάτισε 4η στην Premier League, θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα στις 17 Αυγούστου, υποδεχόμενη την Κρίσταλ Πάλας στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ