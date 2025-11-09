Σοκ στις καθυστερήσεις για την Άρσεναλ - Real.gr

Η φανταστική Σάντερλαντ του Ρεζίς ντε Μπρις σταμάτησε το «εξπρές» της Άρσεναλ!

Με γκολ του Ολλανδού Μπρομπέι στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων οι «Μαύρες Γάτες» πήραν ισοπαλία 2-2 στο “Stadium of Light”, ανακόπτοντας την πορεία 10 συνεχόμενων νικών των «κανονιέρηδων» σε όλες τις διοργανώσεις. Δεύτερη πλέον στην κατάταξη της Premier League η Σάντερλαντ με 19 βαθμούς, επτά λιγότερους από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Τεράστια νίκη και, μάλιστα, με ανατροπή, πέτυχε η Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο με 3-2 επί της Μπέρνλι, ενώ και η Έβερτον με το τελικό 2-0 επί της Φούλαμ πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα.

Τα «σφυριά» μετά την έλευση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο πανηγύρισαν την 3η εφετινή τους νίκη (2η επί των ημερών του Πορτογάλου τεχνικού), παρότι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 35′ από το γκολ του Φλέμινγκ. «Απάντησαν» γρήγορα, με τον Γουίλσον πριν το κλείσιμο του ημιχρόνου και στο 77′ με τον Σούτσεκ έφτασαν στην ολική ανατροπή του σκηνικού. Πέτυχαν και τρίτο γκολ με τον Γουόκερ-Πίτερς και δικαίως πανηγύρισαν ένα μεγάλο «τρίποντο», που τους δίνει τη δυνατότητα να βλέπουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

Χωρίς νικητή έληξε το… θρίλερ στο “Tottenham Hotspur Stadium”, καθώς Τότεναμ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2. Οι «κόκκινοι διάβολοι» προηγήθηκαν στο σκορ λίγο μετά το πρώτο ημίωρο, ωστόσο οι «σπερς» «απάντησαν» με δύο γκολ μετά το 80΄ και πήραν το προβάδισμα με 2-1 στις καθυστερήσεις.

Όμως, ο αγώνας είχε κι άλλες… συγκινήσεις, καθώς ο Ντε Λιχτ ισοφάρισε για τη Γιουνάιτεντ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να… αρκεστούν στον βαθμό της ισοπαλίας.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Τότεναμ-Μάντσεστερ Γ. 2-2

(84΄ Τελ, 90+1΄ Ριτσάρλισον – 32΄ Μπεμό, 90+6΄ Ντε Λιχτ)

Έβερτον-Φούλαμ 2-0

(45’+4 Γκουέγε, 81′ Κιν)

Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι 3-2

(44′ Γουίλσον, 77′ Σούτσεκ, 87′ Γουόκερ-Πίτερς – 35′ Φλέμινγκ, 90’+7 Κάλεν)

Σάντερλαντ-Άρσεναλ 2-2

(36΄ Μπάλαρντ, 90+4΄ Μπρομπέι – 54΄ Σάκα, 74΄ Τροσάρ)

Τσέλσι-Γουλβς 22:00

Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ 9/11

Μπρέντφορντ-Νιούκαστλ 9/11

Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον 9/11

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς 9/11

Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ 9/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 10 αγώνες)

Άρσεναλ 26 -11αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 19

Σάντερλαντ 19 -11αγ.

Τότεναμ 18 -11αγ.

Λίβερπουλ 18

Μπόρνμουθ 18

Μάντσεστερ Γ. 18 -11αγ.

Τσέλσι 17

Κρίσταλ Πάλας 16

Μπράιτον 15

Έβερτον 15 -11αγ.

Άστον Βίλα 15

Μπρέντφορντ 13

Νιούκαστλ 12

Φούλαμ 11 -11αγ.

Λιντς 11

Μπέρνλι 10 -11αγ.

Γουέστ Χαμ 10 -11αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 6

Γουλβς 2