Σοκ στο ελληνικό μπάσκετ: Έφυγε από τη ζωή ο Θανάσης Σκουρτόπουλος - Real.gr

Θλίψη προκαλεί στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Θανάση Σκουρτόπουλου σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από καρδιακή προσβολή.

Το 2018 ανέλαβε προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, οδηγώντας την στο Παγκόσμιο Κύπελλο Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 2019. Παρέμεινε στο τιμόνι της γαλανόλευκης έως το 2022, ολοκληρώνοντας τη σταδιοδρομία του ως ομοσπονδιακός προπονητής με ρεκόρ 18 νίκες – 5 ήττες.

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Θανάσης Σκουρτόπουλος είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Κούλεγκουντ Μπρόνκος στο Ουλάν Μπατόρ, ενώ εργαζόταν στο εξωτερικό από το 2023, όταν και είχε αναλάβει την Αστόρια Μπίντγκοζ στην Πολωνία, ενώ είχε βρεθεί στον πάγκο της Εθνικής Κατάρ από το 2023 έως το 2024.

Γεννημένος στις 23 Μαΐου του 1965 στo Αθήνα, ο Σκουρτόπουλος έπαιξε για πολλά χρόνια στην Γ.Σ. Δαφνίου, στην ΑΕΚ, και στο Παγκράτι, ενώ διετέλεσε μέλος όλων των μικρών εθνικών ομάδων.

Η προπονητική του διαδρομή ξεκίνησε από τον Γ.Σ. Δαφνίου, τον οποίο και οδήγησε για πρώτη φορά στην ιστορία του στις εθνικές κατηγορίες. Ακολούθησαν οι σταθμοί στο Αιγάλεω και τον ΟΦ Ηρακλείου προτού πάρει θέση στο τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ το 2000, ως βοηθός του Ντούσαν Ίβκοβιτς και μετά του Ντράγκαν Σάκοτα και του Φώτη Κατσικάρη.

Στην Ένωση, ο Θανάσης Σκουρτόπουλος είχε υπό την επίβλεψή του το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ομάδας και στα πέντε χρόνια που βρέθηκε στους κιτρινόμαυρους πανηγύρισε το πρωτάθλημα Ελλάδας το 2002 και το Κύπελλο Ελλάδας το 2001.

Το 2005 ανέλαβε βοηθός του Αργύρη Πεδουλάκη στον Πανελλήνιο και την επόμενη χρονιά ανέλαβε τον Α.Ο. Αιγάλεω, οδηγώντας τον για πρώτη φορά στην μεγάλη κατηγορία και έμεινε μέχρι το 2009.

Η σεζόν 2009-2010 τον βρήκε στον Γ.Σ. Περιστερίου, ενώ το 2011-2012 στον Πανελλήνιο που έφτασε μέχρι τους “16” του EuroCup. Το 2012 ήταν στον Ίκαρο Καλλιθέας και το 2012-2013 στον Πανιώνιο, ενώ την επόμενη χρονιά ανέλαβε τον Γ.Σ. Κεραυνό Στροβόλου στην Κύπρο.

Από το 2014 έως το 2016 ήταν στον Α.Γ.Ο. Ρεθύμνου, ενώ από τον Φεβρουάριο 2017 στον Απόλλωνα Πατρών. Τη σεζόν 2017-2018 ανέλαβε τον Γ.Σ.Λ. Φάρος. Παράλληλα, από το 2014 έως 2017 εργάστηκε σαν assistant κόουτς στην Εθνική Ελλάδας Ανδρών στο πλευρό του Φώτη Κατσικάρη και μετά του Κώστα Μίσσα.

Τελευταίος σταθμός του στην Ελλάδα ήταν ο Ηρακλής, τον οποίο ανέλαβε το 2021.

