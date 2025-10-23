Σκάνδαλο στο ΝΒΑ: Συνελήφθησαν Μπίλαπς και Ροζίερ από το FBI για παράνομο στοιχηματισμό - Real.gr

Διαδοχικές ειδήσεις – σοκ έρχονται την τελευταία ώρα από τον χώρο του ΝΒΑ. Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια και το «ESPN» ο προπονητής των Πόρτλαντ Μπλέιζερς, Τσάνσι Μπίλαπς, έχει συλληφθεί από το FBI για φερόμενη συμμετοχή σε παράνομο στοιχηματισμό.

Ο Μπίλαπς συνελήφθη στο Όρεγκον και κατηγορείται για παράνομη επιχείρηση πόκερ που συνδέεται με την μαφία. Σήμερα, μάλιστα, αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου για να καταθέσει.

Λίγα λεπτά νωρίτερα έσκασε και η είδηση με την σύλληψη του Τέρι Ροζίερ. Ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας του FBI για αθλητικά στοιχήματα.

Στην υπόθεση του Ροζίερ όπου έχουν βγει ήδη περισσότερες λεπτομέρειες, ισχύουν τα παρακάτω:

Οι στοιχηματικές εταιρείες σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ επεσήμαναν ύποπτο ενδιαφέρον για στοιχήματα στα στατιστικά του Ροζίερ στον αγώνα Χόρνετς – Πέλικανς στις 23 Μαρτίου 2023.

Μια απροσδόκητη αύξηση – συμπεριλαμβανομένων 30 στοιχημάτων σε 46 λεπτά από έναν επαγγελματία παίκτη συνολικού ύψους 14.758 δολαρίων – όπου έγινε ποντάρισμα στο under στους πόντους, τα ριμπάουντ και τις ασίστ του Ροζίερ.

Οι εταιρείες αποφάσισαν να αποσύρουν τα ειδικά στοιχήματα για τον βετεράνο γκαρντ, ενώ ο Ροζίερ έπαιξε μόλις 10 λεπτά και μετά αποχώρησε από το παιχνίδι, επικαλούμενος τραυματισμό στο πόδι.

Η Ανατολική Περιφέρεια της Νέας Υόρκης και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου τις επόμενες ώρες για να ανακοινώσουν τις συλλήψεις από την έρευνα. Οι τελευταίες πληροφορίες από την άλλη άκρη του Ατλαντικού αναφέρουν πως έχουν γίνει ήδη 10 συλλήψεις από τις αρχές.

