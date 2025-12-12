Σοκ στο ΝΒΑ με τον 47χρονο Τζέισον Κόλινς που διαγνώστηκε με επιθετική μορφή καρκίνου - Real.gr

Θα υποβληθεί άμεσα σε χημειοθεραπείες.

Έντονη αναστάτωση επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τον παλαίμαχο σέντερ Τζέισον Κόλινς που διαγνώστηκε με γλοιοβλάστωμα τετάρτου σταδίου, έναν επιθετικό τύπο καρκίνου του εγκεφάλου, και θα υποβληθεί σε χημειοθεραπείες.

Ο πρώην σέντερ των Νιού Τζέρσει Νετς και των Ατλάντα Χοκς καλείται να δώσει έναν από τους μεγαλύτερους αγώνες της ζωής του. Ο ίδιος σε δηλώσεις του ανέφερε πως θόλωνε η σκέψη του, δυσκολευόταν να συγκεντρωθεί και έχανε τη βραχυπρόθεσμη μνήμη του. Μετά από μία αξονική τομογραφία ανακάλυψε πως έχει όγκο στον εγκέφαλο: «Επειδή ο όγκος μου είναι μη χειρουργήσιμος, η τυπική θεραπεία, η ακτινοβολία και η κροταφογναθική άρθρωση, δίνουν μια μέση πρόγνωση 11 έως 14 μηνών. Αν αυτός είναι ο χρόνος που μου απομένει, θα ήθελα να δοκιμάσω μια θεραπεία που θα μπορούσε μια μέρα να γίνει το νέο πρότυπο για όλους».