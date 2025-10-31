Σοκ στο παγκόσμιο βόλεϊ: Εγκεφαλικά νεκρός ο Σαμπέρ Καζέμι μετά από ηλεκτροπληξία - Real.gr

Σοκ και θλίψη στον χώρο του παγκοσμίου βόλεϊ, καθώς ο Ιρανός διεθνής ακραίος Σαμπέρ Καζέμι θεωρείται εγκεφαλικά νεκρός, όπως επιβεβαίωσε η ομοσπονδία πετοσφαίρισης του Ιράν.

Ο 26χρονος παίκτης της Αλ Ραγιάν υπέστη ηλεκτροπληξία πριν από λίγες εβδομάδες σε πισίνα ξενοδοχείου στο Κατάρ, όπου είχε καταλύσει η ομάδα του.

Ο Καζέμι υπέστη σοβαρή εγκεφαλική βλάβη και μεταφέρθηκε από την Ντόχα στην Τεχεράνη, όπου νοσηλεύθηκε σε κέντρο αποκατάστασης. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, η θεραπεία δεν είχε αποτέλεσμα.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Βόλεϊ του Ιράν:

«Μετά από αξιολογήσεις ειδικών και τελικές εξετάσεις, επιβεβαιώθηκε η γνώμη του ιατρικού προσωπικού του Κατάρ για τον εγκεφαλικό θάνατο του Saber Kazemi από την ιατρική επιτροπή που αποτελείται από εξέχοντες καθηγητές νευρολογίας και εγκεφάλου. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ιατρικής ομάδας, όλες οι κλινικές εξετάσεις και οι απεικονίσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες δείχνουν την πλήρη και μη αναστρέψιμη αποτυχία της εγκεφαλικής λειτουργίας του συγκεκριμένου αθλητή.

Ο Καζέμι, ο οποίος μεταφέρθηκε από τη Ντόχα σε ένα από τα θεραπευτικά κέντρα της Τεχεράνης λόγω οξείας εγκεφαλικής κατάστασης πριν από λίγες ημέρες, βρισκόταν υπό ειδική ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ωστόσο, οι προσπάθειες της θεραπευτικής ομάδας να αποκαταστήσει την εγκεφαλική του λειτουργία απέτυχαν.

Η Ομοσπονδία Βόλεϊ της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ζήτησε από τον λαό και την αθλητική κοινωνία της χώρας να μην στερήσει τις ευλογίες του πολύτιμου εθνικού της ήρωα αυτές τις δύσκολες ημέρες».