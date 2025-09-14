Σοκ στον Άρη με Αλφαρέλα - Real.gr

Η τύχη γύρισε την πλάτη στον Αλφαρέλα με το… καλημέρα.

Ο νεοαποκτηθείς ποδοσφαιριστής του Άρη στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στην πρώτη του προπόνηση με την ομάδα το πρωί της Κυριακής, καθώς σε μία ανύποπτη φάση του γύρισε το γόνατο!

Ο γιατρός του Άρη, Ιωάννης Χρήστου, έσπευσε άμεσα να τον εξετάσει, με τον ποδοσφαιριστή να αποχωρεί υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια, με δάκρυα στα μάτια.

Αύριο αναμένεται να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία, προκειμένου να φανεί το μέγεθος της ζημιάς και να υπάρξει σαφής εικόνα για τον χρόνο αποθεραπείας του. Μέχρι τότε, το κλίμα στις τάξεις του Άρη είναι γεμάτο αγωνία για τον Γάλλο επιθετικό, με την ευχή όλων να αποφευχθεί το χειρότερο σενάριο.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr