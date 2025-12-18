Σοκ στον Ισημερινό: Νεκρός από πυροβολισμούς ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριο Πινέιδα - Real.gr

Σοκ στο ποδόσφαιρο του Ισημερινού προκάλεσε ο θάνατος του διεθνούς ποδοσφαιριστή Μάριο Πινέιδα, ο οποίος σκοτώθηκε την Τετάρτη έπειτα από επίθεση στην πόλη Γουαγιακίλ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα του, η Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του από πυροβολισμούς έξω από κατάστημα στο βόρειο τμήμα της πόλης. «Η Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ ενημερώνει, με βαθιά θλίψη, ότι έλαβε επίσημη ειδοποίηση για τον θάνατο του ποδοσφαιριστή μας Μάριο Πινέιδα, γεγονός που συνέβη μετά από επίθεση εναντίον του», ανέφερε ο σύλλογος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι «η τραγική αυτή είδηση έχει συγκλονίσει όλα τα μέλη της οικογένειας του συλλόγου».

Ases¡nan a Mario Pineida, jugador de Barcelona Sporting Club, junto a su pareja en Guayaquil El hecho sucedió la tarde de este miércoles, 17 de diciembre de 2025. #Guayaquil #mariopineda #Ecuador pic.twitter.com/fMVVn6U0aT — La96.9 FM – Guayas (@RadioLA969FM) December 17, 2025

Η αστυνομία του Ισημερινού ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επίθεσης.

Ο Πινέιδα είχε φορέσει εννέα φορές τη φανέλα της εθνικής Ισημερινού την περίοδο 2015-2021, ενώ στο παρελθόν είχε αγωνιστεί και στη βραζιλιάνικη Φλουμινένσε.