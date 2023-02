Σοκ με τον Νταντσένκο: Υπέστη τριπλή ανακοπή

Ο 28χρονος Ουκρανός μπακ υπέστη έμφραγμα στην προπόνηση της Κυριακής 12 Φεβρουαρίου με τη Ζόρια, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Τουρκία για προετοιμασία, όπως αναφέρουν τα ουκρανικά ΜΜΕ.

Όπως αναφέρουν τα εν λόγω δημοσιεύματα ο 28χρονος Ουκρανός μπακ σώθηκε χάρη στην επέμβαση Αυστριακών γιατρών που τον έσωσαν με απινιδωτή. Μάλιστα η καρδιά του σταμάτησε τρεις φορές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες αναφορικά με την υγεία του, ενώ η Ζόρια δεν έχει σχολιάσει κάτι για την κατάστασή του.

We wish Oleh Danchenko a speedy recovery ??

Former player of Shakhtar have experienced clinical death at the training camp in Turkey.

Stay strong, we are with you ??#Shakhtarpic.twitter.com/sSM2dEyAC6