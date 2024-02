Σοκ στην Ινδονησία: Κεραυνός σκότωσε ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια αγώνα - Βίντεο

Ο 34χρονος, που καταγόταν από τη Σουμπάνγκ, συμμετείχε σε φιλικό αγώνα της Μπαντούνγκ FC με το FBI Subang. Το τοπικό μέσο ενημέρωσης «PRFM News» ισχυρίστηκε ότι ο Raharja ανέπνεε ακόμα μετά το περιστατικό και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του λίγο αργότερα.

Δείτε το βίντεο:

Sad news: Yesterday during a friendly match in Indonesia, a player tragically lost his life due to being struck by lightning. pic.twitter.com/ds4shtMiSu