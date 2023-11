Σοκ στο αλβανικό ποδόσφαιρο: Παίκτης κατέρρευσε μέσα στο γήπεδο και έχασε τη ζωή του - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ντουαμένα είχε και στο παρελθόν προβλήματα με την καρδιά του, μάλιστα είχε δηλώσει ότι παλιότερα η μεταγραφή του από την Ζυρίχη στην Μπράιτον «χάλασε» το καλοκαίρι του 2017, όταν κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις λόγω καρδιακών προβλημάτων.

Στις 28 Οκτωβρίου του 2021 είχε καταρρεύσει ξανά στον αγωνιστικό χώρο, όταν ήταν παίκτης αυστριακής Μπλάου-Βάις Λιντς και μέχρι φέτος δεν είχε παίξει ξανά σε επαγγελματικό σύλλογο.

Ghanaian Footballer Raphael Dwamena sadly passed away on the field in Albania. RIP??pic.twitter.com/EzsjYgbZoj