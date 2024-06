Σοκ στο βρετανικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ο Κέβιν Κάμπελ

Με τη φανέλα των «κανονιέρηδων» ο Κάμπελ πραγματοποίησε 210 συμμετοχές με απολογισμό 55 γκολ και 20 ασίστ, ενώ με τα «ζαχαρωτά» αγωνίστηκε σε 160 ματς βρίσκοντας δίχτυα 50 φορές.

We are devastated to learn that our former striker Kevin Campbell has died after a short illness.

Kevin was adored by everyone at the club. All of us are thinking of his friends and family at this difficult time.

Rest in peace, Kevin ?? pic.twitter.com/Kiywyo7nTr