Σοκ στον παγκόσμιο αθλητισμό: Πέθανε η Αμερικανίδα σπρίντερ και χρυσή Ολυμπιονίκης Tori Bowie

«Είμαστε συντετριμμένοι που μοιραζόμαστε την πολύ θλιβερή είδηση ότι η Tori Bowie απεβίωσε», ανέφερε η Icon Management Inc. σε ανακοίνωσή της το πρωί της Τετάρτης. «Χάσαμε μια πελάτισσα, αγαπημένη φίλη, κόρη και αδελφή. Η Tori ήταν μια πρωταθλήτρια... ένας φάρος φωτός που έλαμπε τόσο έντονα! Είμαστε πραγματικά συντετριμμένοι και οι προσευχές μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους της», ανέφερε η εταιρεία.

“We’re devasted to share the very sad news that Tori Bowie has passed away. We’ve lost a client, dear friend, daughter and sister. Tori was a champion…a beacon of light that shined so bright! We’re truly heartbroken and our prayers are with the family and friends. pic.twitter.com/ES83SjM7u4