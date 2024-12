Σοκ στον ΠΑΟ με τον τραυματισμό του Λεσόρ: Μπαίνει σήμερα στο χειρουργείο - Οι λιποθυμίες στο ΟΑΚΑ και οι ευχές για τον Γάλλο σέντερ

Η πρώτη επίσημη ιατρική ενημέρωση για τον Γάλλο σέντερ είναι μόνο κάταγμα περόνης και ότι δεν έχει πειραχτεί η κνήμη. Για να γίνει κατανοητό πόσο πιο σοβαρά θα ήταν τα πράγματα αν είχε πειραχτεί και η κνήμη, σε αυτή την περίπτωση θα μιλούσαμε για τουλάχιστον 10 μήνες απουσίας. Ωστόσο, ο Λεσόρ απέφυγε τα πολύ χειρότερα και μπαίνει τώρα στην πολύ δύσκολη διαδικασία του χειρουργείου και της αποθεραπείας.Οι συμπαίκτες του άτυχου Γάλλου σέντερ βρέθηκαν στο νοσοκομείο προκειμένου να σταθούν στο πλάι του συμπαίκτη τους στις δύσκολες αυτές στιγμές που περνάει.

Μένει να φανεί αν οι «πράσινοι», που θα χάσουν τον βασικό τους σέντερ για αυτό το σημαντικό χρονικό διάστημα, θα κινηθούν στην αγορά για την αντικατάστασή του, καθώς πρόκειται για έναν από τους πλέον κομβικούς παίκτες στο σύνολο του Εργκίν Αταμάν.

Σε μια συγκινητική κίνηση προχώρησε ο Μάρκους Χάουαρντ της Μπασκόνια. Ο Αμερικανός άσος των Βάσκων βρέθηκε κοντά στους παίκτες του ΠΑΟ και αφού σχημάτισαν έναν κύκλο προσευχήθηκε για να αποφύγει τα χειρότερα ο συναθλητής τους.

Bigger than Basketball ?? @markushoward11 joins the @Paobcgr squad to pray and show support for Lessort ?? pic.twitter.com/lsEYUywcP7

Λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε story με τη φωτογραφία του Γάλλου σέντερ εκφράζοντας τη στήριξή του στον άτυχο παίκτη.

Ανάρτηση Λεσόρ: Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό – Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές

Ο Γάλλος σέντερ έκανε μια ανάρτηση στα social media από το νοσοκομείο στο οποίο βρίσκεται, τονίζοντας ότι θα επιστρέψει πιο δυνατός από ποτέ!

«Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα και τις προσευχές. Σας αγαπώ όλους. Θα επιστρέψω πιο δυνατός από ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο σέντερ του Παναθηναϊκού.

What doesn’t kill you makes you stronger! Thanks for all the messages and prayers love you all ! I’ll be back stronger then ever ????

Στο δρόμο για το νοσοκομείο, ο Γάλλος σέντερ ανέβασε μία φωτογραφία που ήταν μαζί με τον γιο του, φανερά κλαμμένος, στο ασθενοφόρο.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος προχώρησε σε δύο αναρτήσεις στο Twitter.

“Σ’ αγαπώ αδερφέ”, έγραψε ο Γάλλος αστέρας του Ολυμπιακού αναρτώντας μια φωτογραφία των δύο παικτών με τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας.

We wish a speedy recovery to @Paobcgr center @ThiasLsf .

We wish a speedy recovery to @Paobcgr center @ThiasLsf .

We wish you fast and full recovery!???? @ThiasLsf #KKPartizan https://t.co/SzIMnj45Gu pic.twitter.com/RKC62xF1gI

Sending best wishes to Mathias Lessort who left the court with an injury against Baskonia ??

Injuries are never easy to deal with, but we know you will return stronger than ever ?? pic.twitter.com/o8giqnnkzw