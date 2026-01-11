Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Μαυροπάνο: Αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος καθώς υπέστη έναν άκρως τρομακτικό τραυματισμό στο ματς της Γουέστ Χαμ με την ΚΠΡ στο Λονδίνο για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας.

Ο Έλληνας αμυντικός χτύπησε στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Γουόλς τον έσπρωξε με συνέπεια αυτός να χτυπήσει με το κεφάλι στο γόνατο συμπαίκτη του.

Ο 28χρονος αμυντικός έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, από τον οποίο αποχώρησε στο 45+1′ με νάρθηκα στον λαιμό και με φορείο, το οποίο τον μετέφερε εκτός γηπέδου.

Dinos Mavropanos is eventually lifted onto the stretcher, and he leaves the field to collective applause at the London Stadium pic.twitter.com/oSvrn1osJB — West Ham Football (@westhamfootball) January 11, 2026

πηγή: filathlos.gr