Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Μαυροπάνο: Αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Μαυροπάνο: Αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο - ΒΙΝΤΕΟ
Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Μαυροπάνο: Αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο – ΒΙΝΤΕΟ

20:12, 11/01/2026
Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος καθώς υπέστη έναν άκρως τρομακτικό τραυματισμό στο ματς της Γουέστ Χαμ με την ΚΠΡ στο Λονδίνο για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας.

Ο Έλληνας αμυντικός χτύπησε στο 39ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Γουόλς τον έσπρωξε με συνέπεια αυτός να χτυπήσει με το κεφάλι στο γόνατο συμπαίκτη του.

Ο 28χρονος αμυντικός έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, από τον οποίο αποχώρησε στο 45+1′ με νάρθηκα στον λαιμό και με φορείο, το οποίο τον μετέφερε εκτός γηπέδου.

πηγή: filathlos.gr

