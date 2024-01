Σον Μπάρμπερ: Θρήνος για τον Καναδό παγκόσμιο πρωταθλητή του επί κοντώ

«Περισσότερο από έναν απίστευτο αθλητή, ο Σον ήταν ένα τόσο καλόκαρδο άτομο που πάντα έβαζε τους άλλους μπροστά από τον εαυτό του», είπε ο Ντόιλ και πρόσθεσε: «Είναι τραγικό να χάνεις έναν τόσο καλό άνθρωπο σε τόσο μικρή ηλικία».

We're sad to report that 2015 world pole vault champion Shawn Barber has passed away aged 29 ???

The Canadian still holds the national pole vault record of 6.00m and also represented his country at the 2016 Olympics ????

Barber claimed two Commonwealth medals (silver at Gold Coast… pic.twitter.com/oBpFG14C5M