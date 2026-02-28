Σόου Γιαμάλ με χατ τρικ, αποθέωση για Πέδρι - Real.gr

Ο Λαμίν Γιαμάλ «πετούσε... φωτιές», ο Πέδρι έβγαλε μαγικές πάσες και η Μπαρτσελόνα διέλυσε με 4-1 τη Βιγιαρεάλ, κάνοντας ένα ακόμη βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στη LaLiga, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής της LaLiga.

Από το απόγευμα του Σαββάτου (28/2) ο Λαμίν Γιαμάλ είναι ο νεότερος παίκτης στα χρονικά της Μπάρτσα που πετυχαίνει χατ τρικ, το πρώτο του με την φανέλα των «μπλαουγκράνα» στην επαγγελματική του καριέρα, όντας ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.

Οι περίπου 46.000 οπαδοί των Καταλανών που βρέθηκαν στις εξέδρες του «Καμπ Νου» αποθέωσαν τον 18χρονο σταρ τη στιγμή της αλλαγής του στο 73′. Ωστόσο, την ώρα που ο Πέδρι μπήκε στο γήπεδο (59′ αντί του Όλμο) αυτό που έγινε στις εξέδρες δεν είχε προηγούμενο. Όλος ο κόσμος φώναζε ρυθμικά το όνομα του 23χρονου μέσου, ο οποίος φρόντισε να αποζημιώσει τους φίλους της Μπαρτσα μοιράζοντας δύο μαγικές πάσες, την πρώτη στον Γιαμάλ (3-1) και τη δεύτερη στον Κουντέ που με τη σειρά του έδωσε στον Λεβαντόφσκι για το τελικό 4-1.