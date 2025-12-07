«Σώθηκε» στις καθυστερήσεις η Βαλένθια με Σεβίλλη - Real.gr

Με το αυτογκόλ του Ταρέγκα στο 58ο λεπτό η Σεβίλη κρατούσε στα χέρια της τη μεγάλη νίκη μέσα στο «Μεστάγια» κόντρα στη Βαλένθια, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής στη La Liga, αλλά τελικά οι «νυχτερίδες» βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον πρώτο σκόρερ τους, Ούγκο Ντούρο. Πάντως και με το βαθμό της ισοπαλίας ο πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, Ματίας Αλμέιδα, ισχυροποιεί τη θέση του στον πάγκο της ομάδας της Ανδαλουσίας.

Νωρίτερα, με ηγέτη τον πρώτο της σκόρερ, Ράφα Μιρ, η Ελτσε νίκησε εύκολα στην έδρα της, το «Μαρτίνο Βαλέρο», την Τζιρόνα με 3-0. Οι γηπεδούχοι ανέβηκαν έτσι στο μέσο του βαθμολογικού πίνακα, ενώ η ομάδα της Καταλονίας παραμένει κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Ο Βαλέρα άνοιξε το σκορ στο 40ο λεπτό και στο β’ ημίχρονο ο Μιρ «καθάρισε» μέσα σε λίγα λεπτά το ματς (51′, 57′).