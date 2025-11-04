Σωτήρης Κοντούρης: Ο Παναθηναϊκός προσφέρει 1 εκατ. στον Παναιτωλικό για τον νεαρό χαφ - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη «κλείσει» κι ανακοινώσει εδώ και λίγες ημέρες την απόκτηση δύο Ελλήνων παικτών που «λάμπουν» στην εφετινή Super League, τον Ανδρέα Τεττέη και τον Παύλο Παντελίδη της Κηφισιάς και πλέον δείχνει έτοιμος να «καπαρώσει» άλλο ένα μεγάλο ελληνικό ταλέντο: Τον Σωτήρη Κοντούρη του Παναιτωλικού.

Ο Παναθηναϊκός έχει μπει πολύ δυνατά στη διεκδίκηση του 20χρονου κεντρικού μέσου της αγρινιώτικης ομάδας, ο οποίος βρίσκεται στο «στόχαστρο» όλων των «μεγάλων» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Και πλέον «τρέχει» την όλη διαδικασία, προκειμένου να μπορέσει να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του νεαρού χαφ μέσα στη νέα διακοπή των εθνικών ομάδων.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη εκφράσει προς τον Παναιτωλικό την πρόθεσή του να προσφέρει ένα ποσό που θα «αγγίξει» το 1 εκατ. ευρώ για τον Κοντούρη, ενώ είναι ανοικτός και στο ενδεχόμενο να αφήσει ένα ποσοστό μεταπώλησης προς τους «κυανοκίτρινους».

Το όλο θέμα προχωράει πλέον σε μία πολύ σταθερή βάση και μετά την ολοκλήρωση και του αγώνα της Κυριακής (9/11) με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, οι «πράσινοι» θα ανεβάσουν… στροφές, για να κάνουν δικό τους και τον 20χρονο μέσο της αγρινιωτικης ομάδας, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το πλάνο ελληνοποίησης του ρόστερ.

