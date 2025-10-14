Σουηδία: Απολύθηκε ο Νταλ Τόμασον - Real.gr

Η Σουηδία απέλυσε τον προπονητή Γιον Νταλ Τόμασον, όπως ανακοίνωσε (14/10) η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας, μετά από ένα κακό ξεκίνημα στην προκριματική περίοδο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το οποίο την άφησε στην τελευταία θέση του 2ου ομίλου με έναν βαθμό σε τέσσερις αγώνες.

Ο τελευταίος αγώνας του Τόμασον ως προπονητής ήταν η χθεσινή (13/10) εντός έδρας ήττα με 1-0 από το Κόσοβο, η τρίτη συνεχόμενη ήττα της ομάδας του.

«Η απόφαση που έλαβε το διοικητικό συμβούλιο της ομοσπονδίας βασίζεται στο γεγονός ότι η εθνική ομάδα ανδρών δεν έχει επιτύχει τα αποτελέσματα που ελπίζαμε», δήλωσε ο πρόεδρος της σουηδικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Σάιμον Άστρομ και πρόσθεσε:

«Υπάρχει ακόμα πιθανότητα για τα playoffs τον Μάρτιο και η ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι έχουμε τις βέλτιστες δυνατές συνθήκες για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα playoffs του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμούμε ότι απαιτείται μια νέα ηγεσία με τη μορφή ενός νέου προπονητή».

Ο Τόμασον διορίστηκε τον Φεβρουάριο του 2024 και αφού έχασε τρία από τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια του ως προπονητής, τα οποία ήταν όλα φιλικά, οδήγησε τη Σουηδία σε μια αήττητη πορεία στο Nations League και στην άνοδο στο Nations League B.

Στα προκριματικά η Σουηδία έφερε ισοπαλία 2-2 στη Σλοβενία ​​στον εναρκτήριο αγώνα της, αλλά δύο ήττες από το Κόσοβο και μια εντός έδρας ήττα από την Ελβετία την αφήνουν να χρειαστεί να κερδίσει τους δύο τελευταίους αγώνες της και να ελπίζει ότι άλλα αποτελέσματα θα πάνε προς όφελός της για να φτάσει στα playoffs.

«Έχουμε μια ομάδα παικτών στους οποίους πιστεύουμε πολύ και θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για να αποδώσουν», δήλωσε ο επικεφαλής ποδοσφαίρου της Σουηδίας, Κιμ Κάλστρομ.

«Έχουμε πίστη ότι αυτή η ομάδα μπορεί να φτάσει στο Παγκόσμιο Κύπελλο αν υπάρξει η ευκαιρία για τα playoffs τον Μάρτιο. Είναι πάντα λυπηρό να ακολουθούμε χωριστούς δρόμους, αλλά το ποδόσφαιρο βασίζεται στα αποτελέσματα και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου τα αποτελέσματα δεν είναι αρκετά».

Ο Τόμασον είχε προπονήσει στο παρελθόν τις ολλανδικές ομάδες Τβέντε και Ρόντα, τη Μάλμε στη Σουηδία, και στη συνέχεια άφησε την Μπλάκμπερν για να αναλάβει την εθνική ομάδα της Σουηδίας.

Ο 49χρονος πραγματοποίησε ως παίκτης 112 εμφανίσεις για τη Δανία, σκοράροντας 52 γκολ, και κέρδισε ένα Champions League και ένα Serie A με τη Μίλαν ως παίκτης, έχοντας επίσης αγωνιστεί με τις Νιούκαστλ, Φέγενορντ και Βιγιαρεάλ.