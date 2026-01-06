Σούπερ Παυλίδης, 11ος σκόρερ στην Ευρώπη - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ο Βαγγέλης Παυλίδης καταλαμβάνει την 11η θέση στην κατάταξη για το «Χρυσό Παπούτσι» με 25,5 βαθμούς, έχοντας πετύχει 17 γκολ με την Μπενφίκα
- Ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League, Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού, βρίσκεται στην 38η θέση με 12 γκολ και 18 βαθμούς.
Χάρι Κέιν (Μπάγερν/σε διακοπή η Bundesliga) και Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) έχουν από 19 γκολ και 38 βαθμούς, ενώ το βάθρο ολοκληρώνει ο Κιλιάν Εμπαπέ (είναι τραυματίας) με 18 γκολ και 36 βαθμούς.
Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.
Οι πρώτοι 13 (λόγω ισοβαθμίας) της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»:
1. Χάρι Κέιν Μπάγερν 38 (19 γκολ Χ 2)
-. Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 38 (19 γκολ Χ 2)
3. Κιλιάν Εμπαπέ Ρεάλ Μαδρίτης 36 (18 γκολ Χ 2)
4. Ντάρκο Λέμαγιτς RFS Ρίγα 28 (28 γκολ Χ 1)
-. Ιγκόρ Τιάγκο Μπρέντιφορντ 28 (28 γκολ Χ 1)
6. Αγιάσε Ουεντά Φέγενορντ 27 (18 γκολ Χ 1,5)
-. Αουγκούστ Πρίσκε Τζουργκάρντεν 27 (18 γκολ Χ 1,5)
-. Ντάνιελ Κάρλσμπακ Σάρμποργκ 08 27 (18 γκολ Χ 1,5)
-. Ιμπραχίμ Ντιαμπατέ Γκάις 27 (18 γκολ Χ 1,5)
10. Κλάεμιντ Όλσεν Ρούναβικ 26 (26 γκολ Χ 1)
11. Βαγγέλης Παυλίδης Μπενφίκα 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)
-. Κάσπερ Χεγκ Μπόντο/Γκλιμτ 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)
-. Ναχίρ Μπεσάρα Χάμπαρμπι 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)