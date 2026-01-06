Σούπερ Παυλίδης, 11ος σκόρερ στην Ευρώπη - Real.gr

Ο Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα), με το χατ-τρικ που σημείωσε (3/1) στη νίκη (3-1) της Μπενφίκα επί της Εστορίλ , έφτασε τα 17 γκολ στην Primeira Liga ( ανέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ) και τους 25,5 βαθμούς και ανέβηκε από 19η στην 11η θέση της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»», το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της «Γηραιάς Ηπείρου».

Ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League, Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), με 12 γκολ και 18 βαθμούς είναι 38ος.

Χάρι Κέιν (Μπάγερν/σε διακοπή η Bundesliga) και Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) έχουν από 19 γκολ και 38 βαθμούς, ενώ το βάθρο ολοκληρώνει ο Κιλιάν Εμπαπέ (είναι τραυματίας) με 18 γκολ και 36 βαθμούς.

Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

Οι πρώτοι 13 (λόγω ισοβαθμίας) της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»:

1. Χάρι Κέιν Μπάγερν 38 (19 γκολ Χ 2)

-. Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 38 (19 γκολ Χ 2)

3. Κιλιάν Εμπαπέ Ρεάλ Μαδρίτης 36 (18 γκολ Χ 2)

4. Ντάρκο Λέμαγιτς RFS Ρίγα 28 (28 γκολ Χ 1)

-. Ιγκόρ Τιάγκο Μπρέντιφορντ 28 (28 γκολ Χ 1)

6. Αγιάσε Ουεντά Φέγενορντ 27 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Αουγκούστ Πρίσκε Τζουργκάρντεν 27 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Ντάνιελ Κάρλσμπακ Σάρμποργκ 08 27 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Ιμπραχίμ Ντιαμπατέ Γκάις 27 (18 γκολ Χ 1,5)

10. Κλάεμιντ Όλσεν Ρούναβικ 26 (26 γκολ Χ 1)

11. Βαγγέλης Παυλίδης Μπενφίκα 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

-. Κάσπερ Χεγκ Μπόντο/Γκλιμτ 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

-. Ναχίρ Μπεσάρα Χάμπαρμπι 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)