Σούπερ προσφορά* για κάθε πόντο του Κώστα Σλούκα από το Pamestoixima.gr στον αγώνα Παρτιζάν-Παναθηναϊκός - Real.gr

Σούπερ προσφορά* για κάθε πόντο του Κώστα Σλούκα από το Pamestoixima.gr στον αγώνα Παρτιζάν-Παναθηναϊκός

14:45, 05/02/2026
Σούπερ προσφορά* και για τον αυριανό αγώνα του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια

H «διαβολοβδομάδα» της Euroleague συνεχίζεται με τα παιχνίδια της 27ης αγωνιστικής. Ο Παναθηναϊκός παίζει σήμερα (21:30) στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν και ο Ολυμπιακός υποδέχεται αύριο (21:15) στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Βίρτους Μπολόνια.

Το Pamestoixima.gr έχει σήμερα σούπερ προσφορά* στον αγώνα Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ Αβίβ για κάθε πόντο του Κώστα Σλούκα.

Η αυριανή σούπερ προσφορά* του Pamestoixima.gr είναι για το παιχνίδι Ολυμπιακός-Βίρτους Μπολόνια.

Για τους αγώνες της Euroleague το Pamestoixima.gr προσφέρει πολλές ενισχυμένες αποδόσεις, ανάμεσά τους και τις ακόλουθες για το ματς του Παναθηναϊκού:

 Παρτιζάν Βελιγραδίου-Παναθηναϊκός

  • Τσεντί Οσμάν Σύνολο Πόντων 18+
  • Ρισόν Χολμς Συνολικά Ριμπάουντ 8+
  • Τι Τζέι Σορτς Συνολικές Ασίστ 6+
  • Κώστας Σλούκας Συνολικά Εύστοχα Τρίποντα 3+
  • Πρώτος σκόρερ Τσεντί Οσμάν
  • Στέρλινγκ Μπράουν Συνολικά Εύστοχα Τρίποντα 4+
  • Κάμερον Πέιν Σύνολο Πόντων 19+

 Pamestoixima.gr: 2000+120 έπαθλα εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση*

Με τη σούπερ τριπλή προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr, το παιχνίδι σου αλλάζει επίπεδο! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 2000+120 έπαθλα* μπορούν να γίνουν δικά σου με το promo code ALLWYN, εντελώς δωρεάν* χωρίς κατάθεση, για να διασκεδάσεις με όλα τα αθλητικά δρώμενα, αλλά και να περάσεις ευχάριστες στιγμές στο live casino.

 

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

