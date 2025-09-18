Σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr για το Champions League - Real.gr

Quantcast
Σούπερ προσφορά* και ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr για το Champions League
12:38, 18/09/2025
Ξεχωρίζουν οι αγώνες Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι και Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα στο σημερινό πρόγραμμα

Η 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League ολοκληρώνεται σήμερα με 6 παιχνίδια.

Στις 19:45 αρχίζουν οι αγώνες Κοπεγχάγη-Λεβερκούζεν και Κλαμπ Μπριζ-Μονακό και στις 22:00 γίνεται η σέντρα στα παιχνίδια Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γαλατασαράι, Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι, Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα και Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Καϊράτ Αλμάτι.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τα ματς του Champions League και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

 Κλαμπ Μπριζ-Μονακό

  • Να σκοράρει ο Χρήστος Τζόλης
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 7,5 κόρνερ
  • Over 0,5 γκολ Μονακό & Over 5,5 κόρνερ Μονακό

 Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι

  • Σκορ πολλαπλών επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0
  • Να σκοράρει ο Έρλινγκ Χάαλαντ
  • Over 1,5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Over 4,5 κόρνερ στο 2ο ημίχρονο

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γαλατασαράι

  • Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης να σκοράρει & Over 8,5 κόρνερ
  • Over 0,5 γκολ Γαλατασαράι & Over 5,5 κόρνερ Γαλατασαράι
  • Over 1,5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Over 4,5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο

Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα

  • Να σκοράρει ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 7,5 κόρνερ
  • Η Μπαρτσελόνα να κερδίσει & Over 8,5 κόρνερ

