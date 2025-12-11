Quantcast
Σοβαρά επεισόδια με μασκοφόρους οπαδούς της Γιαγκελόνια – Δέκα βαριά τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Σοβαρά επεισόδια με μασκοφόρους οπαδούς της Γιαγκελόνια – Δέκα βαριά τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

20:00, 11/12/2025
Σοβαρά επεισόδια με μασκοφόρους οπαδούς της Γιαγκελόνια – Δέκα βαριά τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Μασκοφόροι Πολωνοί χούλιγκαν, οπλισμένοι με γκλομπ, επιτέθηκαν σε δύο πούλμαν Ισπανών φιλάθλων στον αυτοκινητόδρομο μέσα στη νύχτα, λίγο πριν από τον αγώνα του Europa Conference League μεταξύ της Γιαγκελόνια και της Ράγιο Βαγιεκάνο.
  • Η αστυνομία ανέφερε ότι δύο αυτοκίνητα μπήκαν μπροστά στα πούλμαν, αναγκάζοντάς τα να σταματήσουν στον αυτοκινητόδρομο S8, ενώ αρκετές δεκάδες άτομα βγήκαν από το δάσος και επιτέθηκαν στους Ισπανούς, με αποτέλεσμα τρία άτομα να διακομισθούν στο νοσοκομείο.
  • Συνολικά επτά άτομα συνελήφθησαν σε σχέση με το επεισόδιο, ενώ ανάμεσα στα αντικείμενα που κατασχέθηκαν ήταν κουκούλες, πτυσσόμενα γκλομπ, ξύλινα ρόπαλα και κόφτες μετάλλων.
Επιτέθηκαν σε δύο πούλμαν οπαδών της Ράγιο Βαγεκάνο

Μασκοφόροι Πολωνοί χούλιγκαν, οπλισμένοι με γκλομπ, επιτέθηκαν σε δύο πούλμαν Ισπανών φιλάθλων στον αυτοκινητόδρομο μέσα στη νύχτα, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (11/12) η αστυνομία, λίγο πριν από τον αγώνα του Europa Conference League μεταξύ της Γιαγκελόνια και της Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η αστυνομία ανέφερε ότι δύο αυτοκίνητα μπήκαν μπροστά στα πούλμαν που μετέφεραν τους Ισπανούς φιλάθλους, αναγκάζοντάς τα να σταματήσουν στον αυτοκινητόδρομο S8, κοντά στο χωριό Προσιενίτσα στην ανατολικοκεντρική Πολωνία.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, αρκετές δεκάδες άτομα βγήκαν από το κοντινό δάσος και επιτέθηκαν στους Ισπανούς. Η αστυνομία σημείωσε ότι είχε κοπεί η περίφραξη στο πλάι του αυτοκινητόδρομου.

«Στο σημείο, οι διασώστες του ασθενοφόρου παρείχαν βοήθεια στους τραυματίες και τρία άτομα (υπάρχουν πληροφορίες για 10) διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο», ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter).

«Συνολικά επτά άτομα συνελήφθησαν σε σχέση με το περιστατικό. Ανάμεσα στα αντικείμενα που κατασχέθηκαν ήταν κουκούλες, πτυσσόμενα γκλομπ, ξύλινα ρόπαλα και κόφτες μετάλλων».

Η Ράγιο δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό. Οι οπαδοί-«ultras» του συλλόγου της LaLiga, «Μπουκανέρος», δεν ανάρτησαν κάτι για το περιστατικό στους λογαριασμούς τους στα social media, ενώ η ισπανική αστυνομία δήλωσε πως δεν είχε καμία σχετική ενημέρωση.

Η Γιαγκελόνια βρίσκεται στην 9η θέση με 8 βαθμούς στον πίνακα του Conference League, ενώ η Ράγιο είναι 12η με 7 βαθμούς σε 4 παιχνίδια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

11/12/2025 Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Μπογιόπουλου στον realfm 97.8

11/12/2025 Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Μπογιόπουλου στον realfm 97.8

21:23 11/12
Συγχαρητήρια του Ν. Δένδια στον Κ. Πιερρακάκη για την εκλογή του στη θέση του προέδρου του Εurogroup

Συγχαρητήρια του Ν. Δένδια στον Κ. Πιερρακάκη για την εκλογή του στη θέση του προέδρου του Εurogroup

21:15 11/12
Άγρια κόντρα και έντονος διάλογος μεταξύ Κωνσταντοπούλου - Ξυλούρη: «Ο γιος σας από πού βρήκε την Porsche» - «Γιατί, λογίστρια είσαι;»

Άγρια κόντρα και έντονος διάλογος μεταξύ Κωνσταντοπούλου - Ξυλούρη: «Ο γιος σας από πού βρήκε την Porsche» - «Γιατί, λογίστρια είσαι;»

21:14 11/12
Στάθης Μαντζώρος: Σημάδια βελτίωσης 6 μήνες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο

Στάθης Μαντζώρος: Σημάδια βελτίωσης 6 μήνες μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο

21:00 11/12
Λάρισα - Φάμελλος: «Στηρίζουμε τον τίμιο αγώνα των αγροτών – Να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους»

Λάρισα - Φάμελλος: «Στηρίζουμε τον τίμιο αγώνα των αγροτών – Να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά τους»

20:45 11/12
Πιερρακάκης: Στόχος μου να εργαστώ ώστε να διατηρηθεί το Eurogroup ως ένα σώμα ενότητας και κοινού σκοπού

Πιερρακάκης: Στόχος μου να εργαστώ ώστε να διατηρηθεί το Eurogroup ως ένα σώμα ενότητας και κοινού σκοπού

20:41 11/12
Φοινικούντα: Ανατροπή με το ποιος πάτησε την σκανδάλη - Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για το διπλό φονικό

Φοινικούντα: Ανατροπή με το ποιος πάτησε την σκανδάλη - Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για το διπλό φονικό

20:36 11/12
Σε εποικοδομητικό κλίμα η συνάντηση του κυβερνητικού κλιμακίου με τους αγρότες της Κρήτης

Σε εποικοδομητικό κλίμα η συνάντηση του κυβερνητικού κλιμακίου με τους αγρότες της Κρήτης

20:32 11/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved