Σοβαρά επεισόδια με μασκοφόρους οπαδούς της Γιαγκελόνια – Δέκα βαριά τραυματίες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Επιτέθηκαν σε δύο πούλμαν οπαδών της Ράγιο Βαγεκάνο

Μασκοφόροι Πολωνοί χούλιγκαν, οπλισμένοι με γκλομπ, επιτέθηκαν σε δύο πούλμαν Ισπανών φιλάθλων στον αυτοκινητόδρομο μέσα στη νύχτα, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη (11/12) η αστυνομία, λίγο πριν από τον αγώνα του Europa Conference League μεταξύ της Γιαγκελόνια και της Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η αστυνομία ανέφερε ότι δύο αυτοκίνητα μπήκαν μπροστά στα πούλμαν που μετέφεραν τους Ισπανούς φιλάθλους, αναγκάζοντάς τα να σταματήσουν στον αυτοκινητόδρομο S8, κοντά στο χωριό Προσιενίτσα στην ανατολικοκεντρική Πολωνία.

Στη συνέχεια, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, αρκετές δεκάδες άτομα βγήκαν από το κοντινό δάσος και επιτέθηκαν στους Ισπανούς. Η αστυνομία σημείωσε ότι είχε κοπεί η περίφραξη στο πλάι του αυτοκινητόδρομου.

11.12.2025, Jagiellonia Bialystok🇵🇱 – Rayo Vallecano🇪🇸. Yesterday Night, a bus carrying members of Bukaneros (Rayo Vallecano) from Warsaw to Bialystok was attacked by 50 Jagellonia Hooligans, 10 Spanish fans injured heavy ko, click here for more: https://t.co/oSpZ67Yoa2 All in… pic.twitter.com/GIpzthgwz8 — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) December 11, 2025

«Στο σημείο, οι διασώστες του ασθενοφόρου παρείχαν βοήθεια στους τραυματίες και τρία άτομα (υπάρχουν πληροφορίες για 10) διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο», ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στο X (πρώην Twitter).

«Συνολικά επτά άτομα συνελήφθησαν σε σχέση με το περιστατικό. Ανάμεσα στα αντικείμενα που κατασχέθηκαν ήταν κουκούλες, πτυσσόμενα γκλομπ, ξύλινα ρόπαλα και κόφτες μετάλλων».

Η Ράγιο δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό. Οι οπαδοί-«ultras» του συλλόγου της LaLiga, «Μπουκανέρος», δεν ανάρτησαν κάτι για το περιστατικό στους λογαριασμούς τους στα social media, ενώ η ισπανική αστυνομία δήλωσε πως δεν είχε καμία σχετική ενημέρωση.

Η Γιαγκελόνια βρίσκεται στην 9η θέση με 8 βαθμούς στον πίνακα του Conference League, ενώ η Ράγιο είναι 12η με 7 βαθμούς σε 4 παιχνίδια.