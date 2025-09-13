Σπανούλης: «Δεν πρέπει να είμαστε μίζεροι... Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα σαν τελικό» - Real.gr

Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε από την Τουρκία στον ημιτελικό του EuroBasket 2025, όμως θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το πρώτο της μετάλλιο μετά από 16 χρόνια στον μικρό τελικό, αντιμετωπίζοντας τη Φινλανδία. Μία ημέρα μετά τον αγώνα, ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε στην προπόνηση της Εθνικής, δίνοντας τον τόνο σχετικά με την κρισιμότητα του μικρού τελικού.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής αναφέρθηκε στη σημασία της αναμέτρησης και απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το πώς σκοπεύει να προετοιμάσει πνευματικά τους παίκτες του.

Συγκεκριμένα, ο Βασίλης Σπανούλης ανέφερε:

«Όπως το είπατε, χθες κάναμε ένα κακό παιχνίδι. Έτυχε να είναι το κακό μας παιχνίδι στο τουρνουά και μάλιστα στον ημιτελικό. Θα μπορούσε να έχει συμβεί στους «16» ή στους «8». Ευτυχώς για εμάς έγινε τώρα. Ήταν ένα κακό παιχνίδι, δεν ήμασταν έτοιμοι πνευματικά. Είναι λογικό, είναι άνθρωποι οι παίκτες, πρόκειται για ένα μεγάλο τουρνουά και όλοι μπορούν να έχουν μια κακή μέρα.

Είδαμε ότι η Τουρκία θα μπορούσε να μην ήταν εδώ, αφού λίγο έλειψε να αποκλειστεί από τη Σουηδία στη φάση των «16». Η Γερμανία θα μπορούσε επίσης να είχε αποκλειστεί αν δεν είχε βάλει ο Ντα Σίλβα εκείνο το τρίποντο πίσω από το κέντρο για να αλλάξει τη ροή του αγώνα με τη Σλοβενία. Οπότε δεν χρειάζεται να ψάχνουμε τι έγινε και τι δεν έγινε. Είναι παιχνίδια. Κάποιος βρίσκεται σε κακή μέρα, κάποιος σε καλύτερη. Κάποιος βάζει έξι τρίποντα εκεί που συνήθως βάζει ένα, όπως έχουμε κάνει κι εμείς πολλές φορές. Έτσι είναι το μπάσκετ. Δεν υπάρχει «σε κλείδωσε ο άλλος». Αυτά είναι για εσάς, τους δημοσιογράφους.

Στην αρχή του αγώνα χάσαμε τέσσερα λέι-απ και τρία καρφώματα με τον Γιάννη. Αν αυτά είχαν μπει, θα μιλούσαμε διαφορετικά. Όλα είναι θέμα συγκυριών. Το μόνο που δεν έπρεπε να συμβεί ήταν να παρατήσουμε πνευματικά το παιχνίδι. Αυτό μας πείραξε περισσότερο, εμένα και την ομάδα. Αλλά έγινε.

Είμαστε στη ζώνη μεταλλίου μετά από 16 χρόνια. Δεν πρέπει να είμαστε μίζεροι, αλλά περήφανοι. Έχουμε μπροστά μας μια τεράστια πρόκληση, το μεγαλύτερο παιχνίδι για μένα τα τελευταία 16 χρόνια: να φέρουμε το μετάλλιο στην πατρίδα μας και να μείνει στην ιστορία.

Δεν είμαστε χώρα που κατακτά συχνά μετάλλια. Τα τελευταία 35-38 χρόνια έχουμε πάρει μόλις πέντε. Και τώρα που είμαστε ξανά σε θέση να διεκδικήσουμε, δεν έχει νόημα να μιλάμε για αποτυχία. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και πάντα θα τους προστατεύω. Η ευθύνη για κάθε ήττα ανήκει στον προπονητή και την αναλαμβάνω χωρίς πρόβλημα.

Έχουμε μελετήσει τους Φινλανδούς. Είναι μια ομάδα που τρέχει πολύ το γήπεδο, έχει το καλύτερο επιθετικό ριμπάουντ στη διοργάνωση, βάζει σχεδόν 14 τρίποντα με 38% και παίζει ένα μοναδικό στυλ μπάσκετ: πολύ off ball, πολλά κοψίματα, άμεσο σουτ με μία πάσα ή χωρίς πάσα, ακόμη και οι ψηλοί κατεβάζουν την μπάλα. Χρειάζεται τρομερή συγκέντρωση και ενέργεια.

Πριν ξεκινήσει το τουρνουά, πολλοί έλεγαν ότι επιτυχία θα ήταν να φτάσουμε στους «16». Όταν το καταφέραμε, μίλησαν για υπέρβαση στους «8». Τώρα είμαστε στους «4» και κάποιοι μιλούν για αποτυχία. Αυτό είναι άδικο. Για το ελληνικό μπάσκετ είναι τεράστια επιτυχία. Ο κόσμος είναι δίπλα μας και η χώρα έχει σταματήσει για να μας παρακολουθεί. Ξαναφέραμε το μπάσκετ στα σπίτια των Ελλήνων. Αυτό από μόνο του είναι μεγάλη επιτυχία.

Έχουμε μπροστά μας έναν αγώνα σαν τελικό, όχι «μικρό τελικό». Το μετάλλιο έρχεται μετά από 16 χρόνια και δεν ξέρουμε πότε θα ξαναέρθει η ευκαιρία. Δεν πρέπει να την αφήσουμε να χαθεί».

