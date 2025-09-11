Σπανούλης για Αταμάν: «Το κάνει χρόνια, προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό των ανθρώπων» - Real.gr

Ο Βασίλης Σπανούλης, μετά την προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας στη Ρίγα, απάντησε στον Εργκίν Αταμάν και στα σχόλια του προπονητή της Τουρκίας σχετικά με τα φάουλ που κερδίζει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής δήλωσε:

Για τον Αταμάν: «Εντάξει, τα περιμέναμε αυτά από τον κόουτς Αταμάν να τα πει. Αλλά ο Αταμάν είναι μεγάλος προπονητής, το κάνει αυτό πολλά χρόνια, να προσπαθεί να επηρεάσει το μυαλό ανθρώπων. Δεν πιστεύω ότι επηρεάζεται κανενός το μυαλό. Εγώ δεν το είπα για να επηρεαστεί κάποιο μυαλό, αλλά γιατί έβλεπα την πραγματικότητα.

Είμαι ένας άνθρωπος που βλέπει την πραγματικότητα. Αν δούμε ξανά τα παιχνίδια, θα βρούμε πόσα φάουλ παίρνει ο Γιάννης, πόσα είναι αντιαθλητικά και πόσα επιθετικά φάουλ έχει κάνει. Δεν νομίζω να έχει κάνει πολλά επιθετικά φάουλ σε αυτό το τουρνουά, που δεν του τα έχουν σφυρίξει. Όσα έχει κάνει, του τα έχουν σφυρίξει. Και πολλά που δεν ήταν.

Δηλαδή είδαμε με την Ισπανία ένα επιθετικό φάουλ που του χρέωσαν, που δεν ήταν. Ήταν μέσα στη γραμμή των τριών δευτερολέπτων και του έδωσαν επιθετικό φάουλ, που ήταν πολύ κρίσιμο για την έκβαση του παιχνιδιού.

Πιστεύω ότι του σφυρίζουν περισσότερα επιθετικά φάουλ από αυτά που πρέπει και δεν του δίνουν αυτά τα φάουλ που πρέπει με τον τρόπο που αγωνίζεται. Γιατί ο Γιάννης είναι ένας πολύ επιθετικός παίκτης, πάει στο καλάθι και συνέχεια του τραβούν τα χέρια δύο και τρεις παίκτες».

Για τον Γιάννη: «Aγωνιστικό προφίλ πριν σας πω εγώ, τα ξέρετε όλα. Ξέρουμε τους παίκτες της Τουρκίας, ξέρουμε πώς παίζει. Από εκεί και πέρα, είναι ένα ματς που σε οδηγεί στα μετάλλια και στον τελικό. Σαν τον Γιάννη δεν υπάρχει άλλος παίκτης στο Εurobasket. Πιστεύω είναι MVP του Eurobasket. Πιστεύω θα είναι ένα πολύ καλό και ανταγωνιστικό ματς».

Για το μετάλλιο: «Είναι στάση ζωής. Δεν θα καταστραφούμε σε μια ήττα, έτσι και δεν θα πετάξουμε στον… ουρανό. Παίζουμε μπάσκετ και θέλουμε να φέρουμε το ελληνικό μπάσκετ ψηλά. Είμαστε στο σωστό timing. Πιστεύω μια ομάδα που έχει βελτιωθεί περισσότερο από όλες στο τουρνουά. Και από το πώς ξεκινήσαμε, ό,τι έλεγαν για εμάς. Με το μπάσκετ μας, παίζουμε καλό μπάσκετ. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι η συγκέντρωση και το να είσαι ταπεινός στον επόμενο στόχο είναι σημαντικό».

Για το αν υπάρχουν μυστικά: «Δεν υπάρχουν μυστικά, είτε παίζουμε με το Ισραήλ, είτε με Τουρκία, είτε με Λιθουανία, είναι το ίδιο πράγμα. Με την ίδια σοβαρότητα αντιμετωπίζουμε τα ματς. Μεγαλώνει λίγο η δίψα και το κίνητρο. Ανοίγει η όρεξη και η ομάδα είναι περισσότερο απελευθερωμένη. Αυτό θα βοηθήσει να παίξουμε ακόμα καλύτερα γιατί πρέπει να παίξουμε καλύτερα».

Πηγή: Filathlos.gr