Quantcast
Σπανούλης: «Καλησπέρα στον κανένα...» – Η αμήχανη στιγμή που δεν παρευρέθηκε κανείς δημοσιογράφος στη συνέντευξη Τύπου της Μονακό - Real.gr
real player

Σπανούλης: «Καλησπέρα στον κανένα…» – Η αμήχανη στιγμή που δεν παρευρέθηκε κανείς δημοσιογράφος στη συνέντευξη Τύπου της Μονακό

11:15, 20/12/2025
Σπανούλης: «Καλησπέρα στον κανένα…» – Η αμήχανη στιγμή που δεν παρευρέθηκε κανείς δημοσιογράφος στη συνέντευξη Τύπου της Μονακό

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό κλήθηκε να διαχειριστεί ο Βασίλης Σπανούλης μετά τη νίκη της Μονακό επί της Μπάγερν με 103-77.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός πήγε στη συνέντευξη Τύπου, όμως κανένας δημοσιογράφος δεν έκανε την εμφάνισή του, με τον Σπανούλη να αναφέρει ότι πρώτη φορά στην καριέρα του συμβαίνει αυτό.

«Καλησπέρα στον κανέναν εδώ. Δεν το καταλαβαίνω, είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που ούτε ένας δημοσιογράφος δεν είναι εδώ. Οπότε συγχαρητήρια στην ομάδα μου, ευχαριστώ», ανέφερε ο Σπανούλης προτού αποχωρήσει.

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις: Χριστούγεννα στα μπλόκα

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις: Χριστούγεννα στα μπλόκα

08:58 20/12
ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα αρχεία για την υπόθεση Έπσταϊν - Φωτογραφίες με Κλίντον, Μάικλ Τζάκσον, Μικ Τζάγκερ - «Λείπουν τα πιο σημαντικά έγγραφα», λένε οι Δημοκρατικοί

ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα αρχεία για την υπόθεση Έπσταϊν - Φωτογραφίες με Κλίντον, Μάικλ Τζάκσον, Μικ Τζάγκερ - «Λείπουν τα πιο σημαντικά έγγραφα», λένε οι Δημοκρατικοί

08:46 20/12
Ο «χάρτης» πληρωμών και ελαφρύνσεων για το 2026 - Ποιοι και πότε επωφελούνται

Ο «χάρτης» πληρωμών και ελαφρύνσεων για το 2026 - Ποιοι και πότε επωφελούνται

09:37 20/12
Ο καιρός το Σαββατοκύριακο - Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Η πρόγνωση για τα Χριστούγεννα

Ο καιρός το Σαββατοκύριακο - Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες - Η πρόγνωση για τα Χριστούγεννα

07:05 20/12
Η «λάμψη» των Χριστουγέννων κρύβει κινδύνους

Η «λάμψη» των Χριστουγέννων κρύβει κινδύνους

07:01 20/12
Γενέθλια για την Άννα Βίσση-Η έκπληξη που της έκανε η Σοφία Καρβέλα και τα εγγόνια της

Γενέθλια για την Άννα Βίσση-Η έκπληξη που της έκανε η Σοφία Καρβέλα και τα εγγόνια της

11:56 20/12
«Σαν να υπάρχει μια κρυφή διάσταση που μέχρι τώρα αγνοούσαμε» - Φυσικοί παρατηρούν για πρώτη φορά το φως στον «φανταστικό χρόνο»

«Σαν να υπάρχει μια κρυφή διάσταση που μέχρι τώρα αγνοούσαμε» - Φυσικοί παρατηρούν για πρώτη φορά το φως στον «φανταστικό χρόνο»

10:29 19/12
Το αίνιγμα των 2.100 ετών στην Ιερουσαλήμ: Η νέα ανακάλυψη και η «σκοτεινή» σύνδεση με τον Ηρώδη

Το αίνιγμα των 2.100 ετών στην Ιερουσαλήμ: Η νέα ανακάλυψη και η «σκοτεινή» σύνδεση με τον Ηρώδη

10:27 19/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved