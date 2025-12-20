Σπανούλης: «Καλησπέρα στον κανένα...» – Η αμήχανη στιγμή που δεν παρευρέθηκε κανείς δημοσιογράφος στη συνέντευξη Τύπου της Μονακό - Real.gr

Ένα ιδιαίτερο περιστατικό κλήθηκε να διαχειριστεί ο Βασίλης Σπανούλης μετά τη νίκη της Μονακό επί της Μπάγερν με 103-77.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός πήγε στη συνέντευξη Τύπου, όμως κανένας δημοσιογράφος δεν έκανε την εμφάνισή του, με τον Σπανούλη να αναφέρει ότι πρώτη φορά στην καριέρα του συμβαίνει αυτό.

«Καλησπέρα στον κανέναν εδώ. Δεν το καταλαβαίνω, είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που ούτε ένας δημοσιογράφος δεν είναι εδώ. Οπότε συγχαρητήρια στην ομάδα μου, ευχαριστώ», ανέφερε ο Σπανούλης προτού αποχωρήσει.