Σπανούλης: Ο Σενγκούν είναι πολύ... μικρός για να μιλήσει για τον Γιάννη - BINTEO - Real.gr

Στη συνέντευξη Τύπου του μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ 2025 από την Ελλάδα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης δεν στάθηκε μόνο στη συγκλονιστική εμφάνιση και την τεράστια προσπάθεια των παικτών του, αλλά προχώρησε και σε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση σχετικά με την πρόσφατη κριτική προς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Απαντώντας ευθέως στα σχόλια του Αλπερέν Σενγκούν και σε όσα ειπώθηκαν για την απόδοση του Έλληνα σταρ στον ημιτελικό απέναντι στην Τουρκία, ο Σπανούλης υπερασπίστηκε τον Giannis, υπενθυμίζοντας τόσο την αξία του ως αθλητή, όσο και τη σημασία της σχέσης που έχουν χτίσει εντός και εκτός παρκέ.

Αναλυτικά:

«Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρός για να μιλήσει για τον Γιάννη. Επειδή ακούμε πολλά από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ να λένε ότι η Τουρκία κλείδωσε τον Γιάννη, αυτά είναι αηδίες. Δεν ήμασταν σε καλή μέρα, ο Γιάννης έχασε λέι απ, βρήκε ελεύθερους συμπαίκτες και έχασαν σουτ. Αυτά είναι ανοησίες, για όσους δεν έχουν πιάσει ποτέ μπάλα μπάσκετ στα χέρια τους. Σέβομαι τον κόουτς Αταμάν, είμαστε φίλοι και είναι σπουδαίος προπονητής, αλλά είναι άλλη ιστορία αυτό. Δεν είναι δίκαιο αυτό. Κάναμε ένα εξαιρετικό τουρνουά, εμείς βάλαμε τον εαυτό μας στη θέση αυτή, εμείς κάναμε έναν κακό ημιτελικό, η Τουρκία έπαιξε καλύτερα, έβαλε τα πάντα και αυτό είναι. Τους δίνουμε το χέρι και προχωράμε. Όλα τα άλλα είναι ιστορίες για ίντριγκα. Για μένα πιο σημαντικό είναι όχι το μετάλλιο, αλλά η σχέση που έχω χτίσει με τον Γιάννη, που ήμουν συμπαίκτης του και τώρα προπονητής είναι τιμή μου. Όταν μίλησα με τον Γιάννη πέρσι, του είπα πως τον πρώτο χρόνο θα χτίσουμε κάτι και τον δεύτερο χρόνο θα κερδίσουμε».