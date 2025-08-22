Σπανούλης: «Πιο σημαντικό από τη νίκη το πώς παίζουμε - Μετά τη Γαλλία η δωδεκάδα» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

«Πιο σημαντικό από τη νίκη είναι το πως παίζουμε», τόνισε ο ομοσπονδιακός τεχνικός μετά τη νίκη επί της Ιταλίας.

Την ικανοποίησή του για τα θετικά που έδειξε στο παρκέ η εθνική, απέναντι στην Ιταλία, στην 3η και τελευταία ημέρα του Τουρνουά «Ακρόπολις», παρά την απουσία των Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα και Ντίνου Μήτογλου, εξέφρασε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, μετά τη νίκη με 76-74 και την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

«Πιο σημαντικό από τη νίκη είναι το πως παίζουμε» τόνισε ο Βασίλης Σπανούλης που πρόσθεσε πως θα βγάλει την τελική δωδεκάδα για το Ευρωμπάσκετ 2025, μετά το τελευταία φιλικό με τη Γαλλία, στο ΟΑΚΑ την ερχόμενη Κυριακή (24/8).

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Βασίλης Σπανούλης δήλωσε: «Σημαντικό είναι να νικάς, αλλά πιο σημαντικό το πώς παίζουμε. Είδαμε αρκετά θετικά πράγματα, ξεκουράσαμε κάποια παιδιά και ήθελα να δω πώς θα αντιδράσουμε, γιατί στον αγώνα με το Ισραήλ δεν είχαμε αντιδράσει σωστά. Σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος από τα παιδιά, έχουμε τώρα ένα τελευταίο φιλικό. Δυστυχώς κάποια παιδιά δεν θα είναι στην ομάδα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζουν. Όλοι είμαστε μια ομάδα, μια οικογένεια, τα παιδιά που είναι εδώ, τα παιδιά που ήταν στα παράθυρα, όλα τα παιδιά έχουν δώσει το 100% και γι’ αυτό είμαι ευχαριστημένος. Στόχος είναι στο παιχνίδι με τη Γαλλία, που θα είναι όλα τα παιδιά ετοιμοπόλεμα, να κάνουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά. Την Κυριακή θα βγάλουμε την τελική δωδεκάδα».

Εν συνεχεία στη συνέντευξη Τύπου, ο Σπανούλης εξήγησε: «Το πιο σημαντικό ήταν η αντίδρασή μας. Στο ματς με το Ισραήλ είχαμε απουσίες και δείξαμε πολύ κακή εικόνα, ενώ σήμερα είχαμε πολύ καλή εικόνα. Στο δεύτερο ημίχρονο βγάλαμε τρανζίσιον, βάλαμε ανοιχτά σουτ και πήραμε μια διαφορά που την κρατήσαμε ως το τέλος».

«Για κάθε παιδί που δεν θα είναι στην τελική δωδεκάδα θα είναι δύσκολο. Θα είναι όμως σαν να είναι μαζί μας, ίσως είναι στο μέλλον. Κάποιοι πρέπει να πάνε στα τελικά, κάποιοι να μείνουν πίσω. Θα πρέπει δυστυχώς να στενοχωρήσω κάποιον. Μακάρι να μπορούσα να πάρω 13-14 παίκτες και όχι 12».

«Αν δεν είχα βγάλει ασφαλή συμπεράσματα, κάτι λάθος θα γινόταν. Μπορεί ο Γιάννης να έπαιξε σε ένα παιχνίδι, αλλά ήταν σαν να έπαιζε σε όλα. Είδατε πώς έπαιξε. Η πρόοδος είναι σημαντική από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα. Αυτά που δουλεύουμε, οι αυτοματισμοί, η χημεία, βελτιώνονται. Έχουμε ένα ακόμη φιλικό την Κυριακή και πρέπει να πάμε όσο πιο έτοιμοι μπορούμε στην Κύπρο».

«Σίγουρα δεν μου αρέσει που κάναμε 19 λάθη, πολλά από αυτά οδήγησαν και σε αιφνιδιασμό, ήταν φτηνά λάθη. Είδαμε παιχνίδια που τα ίδια παιδιά δεν έκαναν λάθη. Καλούμαι να πάρω μια απόφαση και να στηριχτώ σε αυτή, όπως ξέρετε όταν παίρνω μια απόφαση δεν το μετανιώνω».

«Δεν ξέρω τι γίνεται απέξω, εγώ βλέπω παιδιά που είναι αγαπημένα, που κάνουν πλάκες, που στηρίζει ο ένας τον άλλον, που θέλουν να πετύχουν… Μπορεί απέξω να ήταν όλα τέλεια και μέσα να γινόταν χαμός. Προτιμώ το αντίθετο. Ζούμε σε μια εποχή των social media, που ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά μέσα στην ομάδα το κλίμα είναι εξαιρετικό».

«Έχω στο μυαλό μου ότι είναι ένα τουρνουά μεγάλο, όχι όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Όποια απόφαση και να πάρεις είναι και σωστή και λάθος. Στη ζωή μου έχω μάθει να παίρνω αποφάσεις και θα τη στηρίξω και τώρα».

O Τάιλερ Ντόρσεϊ είπε: «Ήταν ένα σπουδαίο ματς για μας. Είχαμε ένα δύσκολο πρώτο ημίχρονο, αλλά βγάλαμε αντίδραση, είχαμε ενέργεια και καταφέραμε να γυρίσουμε το ματς. Είμαι περήφανος για την ομάδα μας. Μας έλειψαν σημαντικοί παίκτες, αλλά είχαμε πολύ καλή εικόνα».

Ο Βασίλης Τολιόπουλος επισήμανε: «Είναι δύσκολο μετά από τρεις μήνες χωρίς παιχνίδι να είμαι 100% έτοιμος. Είχα μια θλάση πρώτου βαθμού, έπρεπε να μπω πιο προσεκτικά, αλλά η ομάδα με βοηθά και νιώθω αρκετά καλά από τώρα. Τα τελευταία δύο χρόνια είμαστε μαζί, ξέρουμε τη φιλοσοφία, πώς πρέπει να παίξουμε και τι να κάνουμε στο γήπεδο. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε δεχτεί πολλούς πόντους για την ταυτότητά μας, στο τρίτο δεκάλεπτο ανεβάσαμε την ένταση στην άμυνα, βάλαμε τα σουτ και γυρίσαμε το παιχνίδι. Δεν σκεφτόμαστε μόνο επίθεση ή μόνο άμυνα, όλοι πρέπει να συμμετέχουμε και στα δύο κομμάτια».

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας, Τζανμάρκο Ποτσέκο, υπογράμμισε: «Συγχαρητήρια στην Ελλάδα και τον κόουτς Σπανούλη. Έπαιξαν σκληρά σε όλο το ματς. Ανησυχώ γιατί είχαμε δύο τραυματισμούς και αυτό δεν είναι καλό νέο αφού παίζουμε σε έξι μέρες. Είχαμε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας, δεν είχαμε μεγάλη σταθερότητα. Θα πρέπει να παίζουμε καλά για 40 λεπτά. Έχουμε ακόμη πέντε μέρες για να δουλέψουμε για την πρεμιέρα απέναντι στην Ελλάδα, που τότε θα είναι πλήρης. Ελπίζω να είμαστε υγιείς. Εμείς παίξαμε όπως παίζουμε πάντα, δεν είχαμε κάποια στρατηγική, θέλαμε να βρούμε χημεία και ταυτότητα παίζοντας το ματς αυτό με όλους τους διαθέσιμους παίκτες. Θα δούμε την Πέμπτη πόσο θα αλλάξουν τα πράγματα με τον Αντετοκούνμπο, τον Μήτογλου και τον Σλούκα. Η ζωή των διαιτητών δεν είναι εύκολη, πήραν μια ανόητη απόφαση στο τέλος που δεν έδωσαν φάουλ πάνω στον Νιάνγκ στη διεκδίκηση του ριμπάουντ. Αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε και δεν χάσαμε λόγω της διαιτησίας, αλλά θα μπορούσαν να είναι πιο έξυπνοι. Θεωρώ πως είναι καλοί διαιτητές, σήμερα ίσως να μην ήταν σε φόρμα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο Ευρωμπάσκετ, εκτός από το πρώτο ματς (γέλια)».

«Είναι τεράστια υπόθεση πως η Σάσαρι υπέγραψε τον Πολονάρα. Τον είχα κι εγώ παίκτη στη Σάσαρι. Συγχαρητήρια στην ομάδα και τον πρόεδρο που έκαναν αυτή την κίνηση. Εστιάζουμε τόσο στα αποτελέσματα, αλλά υπάρχουν πιο σημαντικά πράγματα. Ο Ακίλε είναι φανταστικό παιδί, μας λείπει πολύ και είμαστε δίπλα του. Οι άνθρωποι της Σαρδηνίας θα είναι στο πλευρό του».

«Ο Γιάννης είναι φανταστικός τύπος. Όπως και τα αδέρφια του. Όταν ο πρόεδρός μας είπε ότι δεν θα παίξει σήμερα στενοχωρήθηκα, γιατί μου αρέσει να τον παρακολουθώ. Αυτό έλεγα και στον Σπανούλη πριν το ματς. Δεν έχεις πολλές φορές την ευκαιρία να δεις τον Αντετοκούνμπο να παίζει. Για τους παίκτες δεν είναι τόσο εύκολο».