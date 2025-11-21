Sports Party* με το παιχνίδι ΑΕΚ-Άρης την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα - Real.gr

Quantcast
11:40, 21/11/2025
• Απολαμβάνεις τον αγώνα στα καταστήματα ΟΠΑΠ με promos, δώρα, εκπλήξεις και 6 σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις

Τα πρωταθλήματα επιστρέφουν μετά τη διακοπή τους για τους αγώνες των εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Mundial και τα Sports Party* συνεχίζονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ με super δώρα και super ενισχυμένες αποδόσεις.

Το Sports Party αυτή την Κυριακή ξεκινάει στις 20:30, μισή ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα της Super League, ΑΕΚ-Άρης (21:00).

Το Sports Party* από το Πάμε Στοίχημα σε περιμένει εσένα και την παρέα σου σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ για να δείτε το παιχνίδι με super δώρα & περισσότερες εκπλήξεις!

Αυτό το Sports Party δεν γίνεται να το «χάσεις». Απολαμβάνεις με την παρέα σου τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, με νέα Promos, απίστευτες ΟΠΑΠ επιβραβεύσεις, δυνατά tips, super ενισχυμένες αποδόσεις* σε επιλεγμένες αγορές & την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.

Πέρασε μία σούπερ ενισχυμένη απόδοση στο ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις σε 6 επιλεγμένες αγορές του αγώνα Άρης-ΑΕΚ σε περιμένουν σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, την Κυριακή, από τις 20:00 έως τις 21:00.

Στο προηγούμενο Sports Party, στο ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, πέρασε η σούπερ ενισχυμένη απόδοση με τη νίκη του Παναθηναϊκού με ακριβές σκορ 2-1 ή 3-1.

Μεγάλα παιχνίδια διεξάγονται, το Σαββατοκύριακο, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ξεχωρίζουν τα ντέρμπι της Premier League, Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι (Σάββατο, 19:30) και Άρσεναλ-Τότεναμ (Κυριακή, 18:30) και της Serie A, Νάπολι-Αταλάντα (Σάββατο, 21:45) και Ίντερ-Μίλαν (Κυριακή, 21:45).

Mε το νέο Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα  ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το Bet Lock κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του opapstore app και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέρονται και Bet Builder Ready για τα κορυφαία ματς των πρωταθλημάτων, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:

Άρσεναλ-Τότεναμ (Κυριακή, 18:30)

  • Άρσεναλ να κερδίσει & Οver 8,5 κόρνερ
  • Μ. Σάκα να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Άρσεναλ να κερδίσει
  • Τότεναμ να κερδίσει, Over 2,5 γκολ & Οver 6,5 Tότεναμ κόρνερ

ΑΕΚ-Άρης (Κυριακή, 21:00)

  • Οver 2,5 γκολ & Οver 7,5 κόρνερ
  • Α. Κοϊτά να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & ΑΕΚ να κερδίσει
  • Λ. Μορόν να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Άρης να κερδίσει

Ίντερ-Μίλαν (Κυριακή, 21:45)

  • Μ. Τουράμ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ίντερ να κερδίσει
  • 0-0 Ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο
  • Μίλαν να κερδίσει & Οver 9,5 κόρνερ

Ολυμπιακός-Παρί με αμέτρητες αγορές και «20 & Κάρφωσες»*

Στη Euroleague ολοκληρώνεται σήμερα η 12η αγωνιστική. Στις 21:15, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας» την Παρί.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει για τον αγώνα Ολυμπιακός-Παρί την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και αμέτρητες αγορές ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

  • Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)
  • Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα
  • Πρώτος Σκόρερ Αγώνα
  • Οver /Under Eύστοχα τρίποντα
  • Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

 

