Sports Party* με τον αγώνα Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός την Κυριακή από το Πάμε Στοίχημα - Real.gr

13:13, 26/09/2025
• Απολαμβάνεις το παιχνίδι στα καταστήματα ΟΠΑΠ με promos, δώρα, εκπλήξεις και 6 σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις

Τα Sports Party* συνεχίζονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ με super δώρα και super ενισχυμένες αποδόσεις. Το δεύτερο Sports Party της νέας σεζόν ξεκινάει την Κυριακή στις 20:30, μισή ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα της Super League, Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός. 

Το Sports Party* από το Πάμε Στοίχημα σε περιμένει εσένα και την παρέα σου σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ για να δείτε το παιχνίδι με super δώρα & περισσότερες εκπλήξεις!

Αυτό το Sports Party δεν γίνεται να το «χάσεις». Απολαμβάνεις με την παρέα σου τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, με νέα Promos, απίστευτες ΟΠΑΠ επιβραβεύσεις, δυνατά tips, super ενισχυμένες αποδόσεις* σε επιλεγμένες αγορές & την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.

Έξι σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις μία ώρα πριν ξεκινήσει ο αγώνας

Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις σε 6 επιλεγμένες αγορές του αγώνα Παναιτωλικός- Παναθηναϊκός, σε περιμένουν σε ένα κατάστημα ΟΠΑΠ, αυτή την Κυριακή, από τις 20:00 έως τις 21:00.

Πολλά είναι τα δυνατά παιχνίδια που διεξάγονται, το Σαββατοκύριακο, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές, ενισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένες αγορές, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»* & «Βοοst Νίκης»*.

Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Στα καταστήματα ΟΠΑΠ θα βρείτε και Bet Builder Ready για τα κορυφαία ματς των πρωταθλημάτων, μεταξύ των οποίων και τα ακόλουθα:

Ατλέτικο Μαδρίτης-Ρεάλ Μαδρίτης (Σάββατο, 17:15)

  • Iσοπαλία 0-0 σε οποιοδήποτε ημίχρονο
  • Κ. Εμπαπέ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ρεάλ Μαδρίτης να κερδίσει
  • Χ. Αλβάρες να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ατλέτικο Μαδρίτης να κερδίσει

 Νιούκαστλ-Άρσεναλ (Κυριακή, 18:30)

  • Nα σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Οver 7,5 κόρνερ
  • Οver 0,5 Άρσεναλ γκολ & Οver 5,5 Άρσεναλ κόρνερ
  • Β. Γκιόκερες να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Άρσεναλ να κερδίσει

Παναιτωλικός-Παναθηναϊκός (Κυριακή, 21:00)

  • Σ. Ντέσερς  να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Παναθηναϊκός να κερδίσει
  • Παναθηναϊκός να κερδίσει, Οver 3,5 γκολ & Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες
  • Κ. Μίχαλακ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Τ. Μπακασέτας να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή

Μίλαν-Νάπολι (Κυριακή, 21:45)

  • Σ. Χιμένες να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Μίλαν να κερδίσει
  • Ρ. Χέιλουντ να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Νάπολι να κερδίσει
  • Α. Ραμπιό να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Μίλαν να κερδίσει

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

