Σπουδαία ανατροπή και «2/2» η Μπαρτσελόνα - Real.gr

Η Μπαρτσελόνα πραγματοποίησε εντυπωσιακή ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε της Λεβάντε με 3-2 για τη 2η αγωνιστική της LaLiga, επιστρέφοντας από το 0-2 μετά από κάκιστη εμφάνιση στο πρώτο μέρος.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 15ο λεπτό, όταν ο Ίβαν Ρομέρο εκμεταλλεύτηκε το κενό στην άμυνα και σκόραρε από κοντά. Λίγο πριν την ανάπαυλα, η Λεβάντε διπλασίασε τα τέρματά της: ο Αλεχάντρο Μπαλντέ υπέπεσε σε χέρι εντός περιοχής, μετά από εξέταση της φάσης στο VAR, και ο Χοσέ Λουίς Μοράλες εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι, βάζοντας δύσκολα στους «μπλαουγκράνα».

Ο Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του με την Μπαρτσελόνα μετά τον δανεισμό του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο.

Η εικόνα της Μπαρτσελόνα άλλαξε ριζικά στο δεύτερο μέρος. Ο Πέδρι με εντυπωσιακό σουτ στο 49′ μείωσε σε 2-1, βρίσκοντας το «γάμα» της εστίας.

Μόλις τρία λεπτά αργότερα, ο Φεράν Τόρες, που νωρίτερα είχε σταθεί άτυχος με σουτ στο δοκάρι, ισοφάρισε με ωραίο βολέ μέσα από την περιοχή.

Ο αγώνας έδειχνε να οδηγείται στην ισοπαλία, όμως στις καθυστερήσεις ο Ουνάι Ελγεθαμπάλ της Λεβάντε, στην προσπάθειά του να απομακρύνει, έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Λαμίν Γιαμάλ.

Σε αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής στη La Liga, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μπέτις-Αλαβές 1-0

(16΄ Σέλσο)

Μαγιόρκα-Θέλτα 1-1

(88΄ Μορέι – 38΄ Ρουέντα)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Έλτσε 1-1

(8′ Σόρλοτ – 15′ Μιρ)

Λεβάντε-Μπαρτσελόνα 2-3

(15΄ Ρομέρο, 45+7΄ πεν. Μοράλες – 49΄ Πέδρι, 52΄ Τόρες, 90+1΄ αυτ. Ελγεθαμπάλ)

Οσασούνα-Βαλένθια 24/8

Ρεάλ Σοσιεδάδ-Εσπανιόλ 24/8

Βιγιαρεάλ-Τζιρόνα 24/8

Οβιέδο-Ρεάλ Μαδρίτης 24/8

Αθλέτικ-Ράγιο Βαγιεκάνο 25/8

Σεβίλλη-Χετάφε 25/8

Η Βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Μπαρτσελόνα 6 -2αγ.

Μπέτις 4 -2αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 3

Χετάφε 3

Βιγιαρεάλ 3

Αθλέτικ Μπιλμπάο 3

Αλαβές 3 -2αγ.

Εσπανιόλ 3

Ρεάλ Μαδρίτης 3

Έλτσε 2 -2αγ.

Ρεάλ Σοσιεδάδ 1

Βαλένθια 1

Ατλέτικο Μαδρίτης 1 -2αγ.

Θέλτα 1 -2αγ.

Μαγιόρκα 1 -2αγ.

Σεβίλλη 0

Λεβάντε 0 -2αγ.

Οσασούνα 0

Τζιρόνα 0

Οβιέδο 0