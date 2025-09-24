Σπουδαία διάκριση για Καραλή - Κορυφαίος αθλητής της Balkan Athletics - Real.gr

Μετά την εντυπωσιακή του παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου του Τόκιο, όπου κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, ο Εμμανουήλ Καραλής είδε την προσπάθειά του να ανταμείβεται με τον τίτλο του «Αθλητή της Χρονιάς» από την Balkan Athletics, ανάμεσα σε 22 χώρες-μέλη.

Κριτήριο για την επιλογή των κορυφαίων αθλητών του 2025 από τη Βαλκανική Ομοσπονδία Στίβου αποτέλεσαν οι θέσεις τους στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού και στις αντίστοιχες διοργανώσεις των κατηγοριών, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ομάδων, καθώς και στα Βαλκανικά Πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου. Για κάθε αθλητή υπολογίστηκαν τα τέσσερα καλύτερα αποτελέσματά του.

Ο «Μανόλο» κατέκτησε τη δεύτερη θέση και στα δύο Παγκόσμια Πρωταθλήματα, αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στον κλειστό στίβο και στέφθηκε Βαλκανιονίκης στον Βόλο. Με τις επιδόσεις του συγκέντρωσε 496 βαθμούς, σύμφωνα με το βαθμολογικό σύστημα της Balkan Athletics.

Κορυφαία αθλήτρια αναδείχθηκε η 37χρονη Σλοβένα επικοντίστρια, Τίνα Σούτεϊ, ενώ στην κατηγορία «Ανερχόμενο Αστέρι» πρώτευσαν η Σέρβα Ανγκελίνα Τόπιτς και ο Βούλγαρος Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ.

