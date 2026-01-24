Στα 8,25 μ. ο Τεντόγλου στην Παιανία και πρόκριση για το Παγκόσμιο κλειστού στίβου - Real.gr

Ο επόμενος αγωνιστικός σταθμός για τον χρυσό Ολυμπιονίκη του μήκους είναι το μίτινγκ της Οστράβα στις 3 Φεβρουαρίου.

Εντυπωσιακά ξεκίνησε τη νέα χρονιά ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης του μήκους κατέγραψε άλμα στα 8,25 μέτρα σε ημερίδα που διεξήχθη το απόγευμα του Σαββάτου (24/01) στην Παιανία, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του ετοιμότητα ενόψει της χειμερινής σεζόν.

Παρότι ξεκίνησε τον αγώνα του με δύο άκυρες προσπάθειες, ο 27χρονος άλτης του Γ.Σ. Κηφισιάς βρήκε σταδιακά ρυθμό, σημειώνοντας άλματα στα 8,12μ. και 8,15μ., πριν «γράψει» το 8,25μ. στην πέμπτη του προσπάθεια, που αποτέλεσε και την κορυφαία επίδοση του αγώνα.

Το συγκεκριμένο άλμα εξασφάλισε και τυπικά στον Τεντόγλου την πρόκριση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, το οποίο θα διεξαχθεί στο Τόρουν από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου.

Ο επόμενος αγωνιστικός σταθμός για τον Τεντόγλου είναι το μίτινγκ της Οστράβα στις 3 Φεβρουαρίου, όπου αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με κορυφαία ονόματα του μήκους, στο πρώτο ουσιαστικό τεστ απέναντι σε διεθνή ανταγωνισμό.