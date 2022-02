Στα ημιτελικά του Ρότερνταμ ο Τσιτσιπάς - Επικράτησε του Ντε Μινόρ με 2-0 - Βίντεο

Ο 20χρονος Τσέχος, μετά τους Σαποβάλοφ και Φαν ντε Σάντσχουλπ, πέταξε εκτός και τον Μουσέτι, παίρνοντας την πρόκριση για πρώτη φορά στην καριέρα του σε ημιτελικό ATP. Ο αγώνας με τον Λεχέτσκα θα αρχίσει στις 16.00 και θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 6.

Όσον αφορά την εξέλιξη του αγώνα με τον Ντε Μινόρ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς υπερασπίστηκε το σερβίς του στο πρώτο σετ, έκανε ένα καθοριστικό μπρέι κι έκανε το 1-0 με 6-4 στα γκέιμ.

Στο δεύτερο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε φουριόζος με δύο μπρέικ, κάνοντας πολύ γρήγορα το 3-0. Ο Ντε Μινόρ αντέδρασε και με μπρέικ μείωσε σε 3-1, ενώ στη συνέχεια πήρε δύσκολα το σέρβις γκέιμ του για το 3-2.

Κάπου εκεί, ο Στέφανος Τσιτσιπάς σοβαρεύτηκε, υπερασπίστηκε το σερβίς του του κι έφτασε στη νίκη με 6-4 στο δεύτερο σετ.

What a finish ??@steftsitsipas claims his 7th win over De Minaur 6-4 6-4 and moves into the last 4 in Rotterdam!#abnamrowttpic.twitter.com/fOUBgKNrrV