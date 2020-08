Στα προημιτελικά του Cincinnati Open η Σάκκαρη - Απέκλεισε την Σερένα Ουίλιαμς - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κάτοχος 23 τίτλων Grand Slam μπήκε πολύ δυνατά στο ματς, προηγήθηκε με 5-2 στα games, η Σάκκαρη αντέδρασε, αλλά η Αμερικανίδα βρήκε τον τρόπο να τελειώσει το σετ με 7-5.

Στο δεύτερο έγινε τεράστια μάχη, με την Σάκκαρη να παίρνει προβάδισμα με 3-1, ωστόσο, η 38χρονη Ουίλιαμς δεν το έβαλε κάτω και πέρασε ξανά μπροστά με τέσσερα σερί games! Η 25χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια, όμως, κατάφερε να στείλει το σετ στο τάι μπρέικ, όπου ισοφάρισε με 7-6 (5).

HISTORY FOR SAKKARI ??

#13 Maria Sakkari defeats #3 Serena Williams to make the quarterfinals of The Southern & Western Open!

Bravo @mariasakkari ??????pic.twitter.com/fxIvY0iT0i